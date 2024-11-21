https://ria.ru/20241121/efimov-1984905972.html

Ефимов: в Москве на месте старых пятиэтажек возвели 25 домов реновации

Ефимов: в Москве на месте старых пятиэтажек возвели 25 домов реновации - РИА Новости, 21.11.2024

Ефимов: в Москве на месте старых пятиэтажек возвели 25 домов реновации

В Москве по программе реновации жилья построили 25 домов на месте расселенных пятиэтажек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:10

2024-11-21T09:10

2024-11-21T09:10

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Москве по программе реновации жилья построили 25 домов на месте расселенных пятиэтажек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что всего с момента старта программы реновации в столице возвели 337 домов, в том числе 25 - на месте демонтированных пятиэтажек."Новостройки по программе реновации в столице возводят как на специально подобранных для этого площадках, так и на месте сноса расселенных домов. На текущий момент в Москве возвели 25 таких жилых комплексов площадью более 357 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить квартиры примерно 13 тысячам горожан", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Ефимов добавил, что построенные дома находятся в восьми округах столицы. Больше всего их возведено на западе и юго-западе (шесть и пять зданий), а также на севере и северо-востоке города (по четыре объекта).Построенные на месте снесенных пятиэтажек дома вмещают в общей сложности 6 тысяч квартир. Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новые дома находятся в 17 районах, причем в лидерах – Можайский (857 квартир), Северное Измайлово (815) и Академический район (785).Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации вошли еще 22 площадки.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. С начала ее действия снесено 500 старых домов, а переселение затронуло жителей более 1 тысячи пятиэтажек.

https://ria.ru/20241118/efimov-1984088864.html

https://ria.ru/20241116/moskva-1984040709.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин