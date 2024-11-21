Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска
Советник Пушилина: ВС России контролируют большую часть Дзержинска в ДНР
© Getty Images / Libkos/Vlada LiberovaДзержинск (Торецк)
© Getty Images / Libkos/Vlada Liberova
Дзержинск (Торецк). Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили большую часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
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"Мы планомерно, эффективно давим противника. <...> Если брать Часов Яр, то мы противника подпираем в промзоне и там у противника тоже намечаются явные провалы. Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам", — отметил он.
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Кимаковский добавил, что российские военные также зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" оттесняют противника в направлении Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.).
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в ряде населенных пунктов, в том числе в Дзержинске. Кроме того, удалось отразить 12 контратак украинских формирований. Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, гаубицу М777 производства США, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".
Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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