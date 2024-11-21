https://ria.ru/20241121/dzerzhinsk-1985059279.html

Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска

Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска - РИА Новости, 21.11.2024

Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска

Российские военные освободили большую часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:40

2024-11-21T17:40

2024-11-21T19:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили большую часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"."Мы планомерно, эффективно давим противника. <...> Если брать Часов Яр, то мы противника подпираем в промзоне и там у противника тоже намечаются явные провалы. Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам", — отметил он.Кимаковский добавил, что российские военные также зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" оттесняют противника в направлении Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.).Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в ряде населенных пунктов, в том числе в Дзержинске. Кроме того, удалось отразить 12 контратак украинских формирований. Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, гаубицу М777 производства США, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1984323994.html

https://ria.ru/20241113/dzerzhinsk-1983586290.html

донецкая народная республика

часов яр

россия

украина

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донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина