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Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 21.11.2024 (обновлено: 19:07 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/dzerzhinsk-1985059279.html
Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска
Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска - РИА Новости, 21.11.2024
Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска
Российские военные освободили большую часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:40
2024-11-21T19:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили большую часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".&quot;Мы планомерно, эффективно давим противника. &lt;...&gt; Если брать Часов Яр, то мы противника подпираем в промзоне и там у противника тоже намечаются явные провалы. Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам&quot;, — отметил он.Кимаковский добавил, что российские военные также зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" оттесняют противника в направлении Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.).Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в ряде населенных пунктов, в том числе в Дзержинске. Кроме того, удалось отразить 12 контратак украинских формирований. Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, гаубицу М777 производства США, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1984323994.html
https://ria.ru/20241113/dzerzhinsk-1983586290.html
донецкая народная республика
часов яр
россия
украина
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донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Российские военные контролируют большую часть территории Дзержинска

Советник Пушилина: ВС России контролируют большую часть Дзержинска в ДНР

© Getty Images / Libkos/Vlada LiberovaДзержинск (Торецк)
Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Getty Images / Libkos/Vlada Liberova
Дзержинск (Торецк). Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили большую часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
«

"Мы планомерно, эффективно давим противника. <...> Если брать Часов Яр, то мы противника подпираем в промзоне и там у противника тоже намечаются явные провалы. Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам", — отметил он.

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Кимаковский добавил, что российские военные также зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" оттесняют противника в направлении Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.).
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в ряде населенных пунктов, в том числе в Дзержинске. Кроме того, удалось отразить 12 контратак украинских формирований. Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, гаубицу М777 производства США, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".
Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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