https://ria.ru/20241121/dtp-1984933839.html
В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком
В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком - РИА Новости, 21.11.2024
В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком
Водитель асфальтоукладчика пострадал в результате ДТП с поездом на переезде в Щелково, он госпитализирован, сообщило ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:18
2024-11-21T07:18
2024-11-21T07:18
щелково
московская область (подмосковье)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водитель асфальтоукладчика пострадал в результате ДТП с поездом на переезде в Щелково, он госпитализирован, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.Как сообщает ведомство, предварительно, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино-Москва, на железнодорожном переезде совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде."Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде в Щёлково... В результате происшествия первый вагон электрички сошёл с рельс, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20241101/mzhd-1981266252.html
https://ria.ru/20241024/norvegiya-1979854448.html
щелково
московская область (подмосковье)
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щелково, московская область (подмосковье), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, происшествия
Щелково, Московская область (Подмосковье), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Происшествия
В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком
При ДТП с поездом на переезде в Щелково пострадал водитель асфальтоукладчика