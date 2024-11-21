https://ria.ru/20241121/dtp-1984933839.html

В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком - РИА Новости, 21.11.2024

В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

Водитель асфальтоукладчика пострадал в результате ДТП с поездом на переезде в Щелково, он госпитализирован, сообщило ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:18

2024-11-21T07:18

2024-11-21T07:18

щелково

московская область (подмосковье)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водитель асфальтоукладчика пострадал в результате ДТП с поездом на переезде в Щелково, он госпитализирован, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.Как сообщает ведомство, предварительно, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино-Москва, на железнодорожном переезде совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде."Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде в Щёлково... В результате происшествия первый вагон электрички сошёл с рельс, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20241101/mzhd-1981266252.html

https://ria.ru/20241024/norvegiya-1979854448.html

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

щелково, московская область (подмосковье), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, происшествия