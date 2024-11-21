https://ria.ru/20241121/diversiya-1984922832.html

Возможный организатор подрыва "Северных потоков" высказался о диверсии

Возможный организатор подрыва "Северных потоков" высказался о диверсии - РИА Новости, 21.11.2024

Возможный организатор подрыва "Северных потоков" высказался о диверсии

Подрыв "Северных потоков" — это благо для ФРГ, заявил в беседе с немецким изданием Der Spiegel бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, которого СМИ... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T00:53

2024-11-21T00:53

2024-11-21T00:53

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" — это благо для ФРГ, заявил в беседе с немецким изданием Der Spiegel бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, которого СМИ называют организатором диверсии на трубопроводах."Я могу сказать одно: последствия нападения стали благословением не только для Украины, но и для Германии", — сказал он.При этом Червинский обвинил немецких следователей в "сотрудничестве" с Россией и заявил, что газопровод якобы являлся законной целью во время войны, потому что рассматривался как "военный объект".По данным издания, подозреваемые в подрыве "Северных потоков" — украинские граждане, некоторые из планировавших атаку лиц поддерживают многолетние связи с ЦРУ.В качестве одного из главных руководителей запланированной диверсии под кодовым названием "Диаметр" Spiegel называет находящегося экс-агента украинских спецслужб Романа Червинского. Утверждается, что он находился под следствием из-за неудавшейся операции по вербовке российского военного пилота, который передал начальству координаты посадки.Издание также утверждает, что теракт был совершен не с помощью сложной аппаратуры, а лишь с применением баллонов для сжатого воздуха, наполненных взрывчаткой. Данные устройства были погружены в упоминавшуюся уже в более ранних расследованиях СМИ яхту "Андромеда". На диверсию, по данным немецких журналистов, ушло лишь 300 тысяч долларов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241111/ssha-1983143975.html

https://ria.ru/20241104/germaniya-1981846463.html

https://ria.ru/20241019/zaharova-1978872519.html

https://ria.ru/20240930/germaniya-1975416673.html

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в мире, россия, германия, дмитрий песков, украина, der spiegel