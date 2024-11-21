Возможный организатор подрыва "Северных потоков" высказался о диверсии
Возможный организатор подрыва "Северных потоков" назвал это благом для ФРГ
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" — это благо для ФРГ, заявил в беседе с немецким изданием Der Spiegel бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, которого СМИ называют организатором диверсии на трубопроводах.
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"Я могу сказать одно: последствия нападения стали благословением не только для Украины, но и для Германии", — сказал он.
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При этом Червинский обвинил немецких следователей в "сотрудничестве" с Россией и заявил, что газопровод якобы являлся законной целью во время войны, потому что рассматривался как "военный объект".
По данным издания, подозреваемые в подрыве "Северных потоков" — украинские граждане, некоторые из планировавших атаку лиц поддерживают многолетние связи с ЦРУ.
В качестве одного из главных руководителей запланированной диверсии под кодовым названием "Диаметр" Spiegel называет находящегося экс-агента украинских спецслужб Романа Червинского. Утверждается, что он находился под следствием из-за неудавшейся операции по вербовке российского военного пилота, который передал начальству координаты посадки.
Издание также утверждает, что теракт был совершен не с помощью сложной аппаратуры, а лишь с применением баллонов для сжатого воздуха, наполненных взрывчаткой. Данные устройства были погружены в упоминавшуюся уже в более ранних расследованиях СМИ яхту "Андромеда". На диверсию, по данным немецких журналистов, ушло лишь 300 тысяч долларов.
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Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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