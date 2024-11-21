https://ria.ru/20241121/den-1984892372.html

В России отмечают Михайлов день

В России отмечают Михайлов день - РИА Новости, 21.11.2024

В России отмечают Михайлов день

Православные верующие отмечают день памяти архангела Михаила. В народе праздник известен как Михайлов день. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T00:00

2024-11-21T00:00

2024-11-21T00:00

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Православные верующие отмечают день памяти архангела Михаила. В народе праздник известен как Михайлов день.Михайлов день — народное название праздника, который в церковном календаре называется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно христианскому учению, кроме видимого, тварного мира, есть еще и невидимый. Его населяют ангелы (в перевод с греческого – "посланники") — посланники Божии — и демоны.Главные среди ангелов – это архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". А самый главный среди них – архангел Михаил. Согласно христианскому вероучению, он является предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".Верующие возносят молитвы архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. В IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября. Поскольку архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память.В традиции Русской православной церкви день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела". Согласно православному вероучению, после крещения каждому человеку Бог дает ангела-хранителя. Тот незримым образом сопровождает верующего всю жизнь: наставляет на путь спасения и оберегает от злых сил.В Михайлов день верующие обычно читают акафисты ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу. Также молятся им на праздничной службе, после которой поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, религия