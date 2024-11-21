https://ria.ru/20241121/delo-1985042539.html
В Чебоксарах завели дело о халатности после инцидента со школьником
В Чебоксарах завели дело о халатности после инцидента со школьником - РИА Новости, 21.11.2024
В Чебоксарах завели дело о халатности после инцидента со школьником
Уголовное дело о халатности возбудили в Чебоксарах, где в одной из школ обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам взятым из столовой ножом,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:34
2024-11-21T16:34
2024-11-21T16:34
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Чебоксарах, где в одной из школ обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам взятым из столовой ножом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Ранее прокуратура республики сообщила о том, что утром в четверг в школе №63 ученик 6 класса забрал из столовой нож для резки хлеба и, гуляя по учебному заведению, демонстрировал его детям и взрослым, высказывая при этом угрозы. Вскоре он был обезврежен сотрудником охраны школы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, никто не пострадал. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям либо бездействию конкретных должностных лиц образовательного учреждения и системы профилактического учета, допустивших указанный факт", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Чебоксарах завели дело о халатности после инцидента со школьником
Дело о халатности завели в Чебоксарах, где в школе обезвредили шестиклассника