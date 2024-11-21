https://ria.ru/20241121/chuvashiya-1985082495.html

Закон об обращении с животными без владельцев принят в Чувашии

Закон об обращении с животными без владельцев принят в Чувашии - РИА Новости, 21.11.2024

Закон об обращении с животными без владельцев принят в Чувашии

Закон об обращении с животными без владельцев принят сразу в двух чтениях на очередной сессии Госсовета Чувашии и вступит в силу c 1 марта 2025 года, сообщает... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:13

2024-11-21T20:13

2024-11-21T20:13

чувашская республика (чувашия)

россия

госдума рф

животные

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закон об обращении с животными без владельцев принят сразу в двух чтениях на очередной сессии Госсовета Чувашии и вступит в силу c 1 марта 2025 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Законом предполагается, что максимальный срок содержания животных без владельцев в пунктах временного содержания не будет превышать 30 календарных дней со дня их поступления. При этом владельцы таких пунктов или уполномоченные ими лица будут обязаны размещать сведения о животном на своих сайтах не позднее трех календарных дней со дня его поступления. По данным, устанавливаемым чипом, неснимаемыми или несмываемыми метками и табличкой на ошейнике, сотрудники пунктов будут информировать владельцев о потерявшемся животном, говорится в сообщении. В случае отсутствия владельцев нежизнеспособные животные и животные с немотивированной агрессивностью, подтвержденной в ходе соответствующего освидетельствования, будут подвергаться умерщвлению гуманными методами – через глубокий наркоз для отключения центральной нервной системы и далее с применением препарата для умерщвления. В случае фиксации факта причинения животными без владельцев смертельных травм или тяжкого вреда здоровью человека или при превышении случаев нападения таких животных в два и более раза по сравнению со средним значением случаев, зафиксированных в республике за предыдущий год, законом допускается признание на территории муниципалитета экстраординарной ситуации. В период действия данного режима все отловленные животные, представляющие общественную опасность, не будут выпускаться на прежнее место обитания. Если в течение 30 дней у них не появится владелец, такие животные будут также подлежать умерщвлению, пояснили в пресс-службе. Не представляющие общественную опасность животные, как и ранее, будут проходить процедуры клинического осмотра, учета, карантинирования, вакцинации, стерилизации, маркирования, чипирования и выпуска в прежнее место обитания. При этом законом предусматривается, что отловленные животные поступают не в приют, а в пункты временного содержания. В свою очередь, в Госветслужбе Чувашии сообщили, что необходимость принятия закона связана с исполнением всех требований соответствующего федерального законодательства, а также с возрастающим с каждым годом числом пострадавших от укусов граждан и, как следствие, социальным напряжением в обществе. Если в 2023 году было зафиксировано более 135 обращений, связанных с нападениями и укусами безнадзорных собак, то только за первое полугодие этот показатель превысил более 160. Всего в 2024 году в Чувашии отловлено 1227 животных без владельцев, из них возвращено в среду обитания 968 особей. При этом, по словам руководителя ведомства Александра Шакина, республикой в полной мере - финансово и организационно - обеспечивается выполнение норм федерального законодательства, связанного с ответственным обращением с животными. Депутаты также одобрили инициативу по внесению в Госдуму России проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который предусматривает принятие на федеральном уровне единых критериев поведения бездомного животного, указывающих на наличие у него немотивированной агрессивности, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241120/chuvashiya-1984904049.html

https://ria.ru/20241119/chuvashiya-1984600850.html

https://ria.ru/20241118/chuvashiya-1984337148.html

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чувашская республика (чувашия), россия, госдума рф, животные