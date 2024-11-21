https://ria.ru/20241121/chasov_yar-1984925303.html

Кадыров сообщил, что ВСУ используют жителей Часова Яра как живой щит

Кадыров сообщил, что ВСУ используют жителей Часова Яра как живой щит - РИА Новости, 21.11.2024

Кадыров сообщил, что ВСУ используют жителей Часова Яра как живой щит

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о тяжелых боях по направлению Часова Яра, где обстановка усложнена присутствуем в городе гражданского населения, которых ВСУ... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:00

2024-11-21T02:00

2024-11-21T02:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 21 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о тяжелых боях по направлению Часова Яра, где обстановка усложнена присутствуем в городе гражданского населения, которых ВСУ использует в качестве живого щита. "Направление Часов Яр. Оперативную информацию с одного из самых сложных участков фронта докладывает "Шустрый" - командир штурмового отряда спецназа "АХМАТ". По его словам, здесь в данный момент идут тяжелые бои. … Обстановку усложняет присутствие в городе гражданского населения. ВСУ стараются держаться в непосредственной близости с жилыми домами, здесь же они располагают свои миномётные установки. Из этого следует, что укронато в присущей себе манере используют простых людей в качестве живого щита", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что на этом "подлость украинских националистов не ограничивается", они насильно держат людей в черте города для того, чтобы задержать наступление российских войск. "Разумеется, нашим парням не составит особого труда сравнять с землей здание, где располагается неприятель вместе с личным составом. Однако сделают они это только тогда, когда гражданские будут в полной безопасности. И я уверен, что такой шанс им выпадет очень скоро", — написал он.

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984738615.html

https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html

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вооруженные силы украины, рамзан кадыров