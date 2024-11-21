Бжания объяснил, почему к протестующим в Абхазии не была применена сила
Бжания: применение силы к протестующим в Абхазии было бы крайней мерой
© SputnikАслан Бжания
© Sputnik
Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Применение силы к протестующим в Абхазии было бы крайней мерой, которую нельзя исправить, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания.
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"Это крайняя мера. Применение силы – это крайний шаг, который нельзя отменить. Например, пролитие крови. Это же невозможно исправить. Сейчас ситуацию удалось отыграть назад", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Бжании, организаторы протестов говорят, что заботятся о народе Абхазии, но впереди выборы, на которых народ выскажет свою точку зрения, и все станет ясно.
"Этот путь более длительный, требует терпения и холодного расчета, но он вернее", — заключил экс-президент.
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Позднее представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.