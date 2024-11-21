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Бжания объяснил, почему к протестующим в Абхазии не была применена сила - РИА Новости, 21.11.2024
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06:39 21.11.2024 (обновлено: 07:45 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/bzhaniya-1984931674.html
Бжания объяснил, почему к протестующим в Абхазии не была применена сила
Бжания объяснил, почему к протестующим в Абхазии не была применена сила - РИА Новости, 21.11.2024
Бжания объяснил, почему к протестующим в Абхазии не была применена сила
Применение силы к протестующим в Абхазии было бы крайней мерой, которую нельзя исправить, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:39
2024-11-21T07:45
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аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Применение силы к протестующим в Абхазии было бы крайней мерой, которую нельзя исправить, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания."Это крайняя мера. Применение силы – это крайний шаг, который нельзя отменить. Например, пролитие крови. Это же невозможно исправить. Сейчас ситуацию удалось отыграть назад", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.По словам Бжании, организаторы протестов говорят, что заботятся о народе Абхазии, но впереди выборы, на которых народ выскажет свою точку зрения, и все станет ясно. "Этот путь более длительный, требует терпения и холодного расчета, но он вернее", — заключил экс-президент. Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.Позднее представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984927456.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Бжания объяснил, почему к протестующим в Абхазии не была применена сила

Бжания: применение силы к протестующим в Абхазии было бы крайней мерой

© SputnikАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Sputnik
Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Применение силы к протестующим в Абхазии было бы крайней мерой, которую нельзя исправить, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания.
«
"Это крайняя мера. Применение силы – это крайний шаг, который нельзя отменить. Например, пролитие крови. Это же невозможно исправить. Сейчас ситуацию удалось отыграть назад", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Бжании, организаторы протестов говорят, что заботятся о народе Абхазии, но впереди выборы, на которых народ выскажет свою точку зрения, и все станет ясно.
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии
03:24
"Этот путь более длительный, требует терпения и холодного расчета, но он вернее", — заключил экс-президент.
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Позднее представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
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В миреАбхазияРоссияСухумАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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