https://ria.ru/20241121/buyanova-1984975854.html

В Кремле не видели обращение врачей по делу Буяновой, заявил Песков

В Кремле не видели обращение врачей по делу Буяновой, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2024

В Кремле не видели обращение врачей по делу Буяновой, заявил Песков

В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить педиатра Надежду Буянову, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:21

2024-11-21T12:21

2024-11-21T12:21

россия

украина

дмитрий песков

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983354913_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_c74ed0a8a12233a488a652d59833e690.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить педиатра Надежду Буянову, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пообещав посмотреть его. "К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли с видеообращением врачей в Кремле, и может ли президент рассмотреть возможность ее помилования. Тушинский суд столицы ранее приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Буянова вину не признала. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский райсуд арестовал ее.

https://ria.ru/20241108/feyki-1982719341.html

https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, дмитрий песков, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия