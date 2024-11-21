https://ria.ru/20241121/buyanova-1984975854.html
В Кремле не видели обращение врачей по делу Буяновой, заявил Песков
В Кремле не видели обращение врачей по делу Буяновой, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2024
В Кремле не видели обращение врачей по делу Буяновой, заявил Песков
В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить педиатра Надежду Буянову, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:21
2024-11-21T12:21
2024-11-21T12:21
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дмитрий песков
александр бастрыкин
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происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить педиатра Надежду Буянову, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пообещав посмотреть его. "К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли с видеообращением врачей в Кремле, и может ли президент рассмотреть возможность ее помилования. Тушинский суд столицы ранее приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Буянова вину не признала. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский райсуд арестовал ее.
https://ria.ru/20241108/feyki-1982719341.html
https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, дмитрий песков, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Кремле не видели обращение врачей по делу Буяновой, заявил Песков
Песков пообещал посмотреть видеообращение врачей с призывом освободить Буянову
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить педиатра Надежду Буянову, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пообещав посмотреть его.
"К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли с видеообращением врачей в Кремле, и может ли президент рассмотреть возможность ее помилования.
Тушинский суд столицы ранее приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Буянова вину не признала.
Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель СК
России Александр Бастрыкин
. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины
.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский райсуд арестовал ее.