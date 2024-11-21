https://ria.ru/20241121/britaniya-1985041526.html

В Британии прокомментировали идею победы Украины над Россией

В Британии прокомментировали идею победы Украины над Россией - РИА Новости, 21.11.2024

В Британии прокомментировали идею победы Украины над Россией

Идея возможной победы Украины над Россией даже после сообщений об ударах западными дальнобойными ракетами вглубь РФ - "курам на смех", заявил лидер британской... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:28

2024-11-21T16:28

2024-11-21T17:06

россия

украина

брянская область

владимир путин

джо байден

жозеп боррель

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Идея возможной победы Украины над Россией даже после сообщений об ударах западными дальнобойными ракетами вглубь РФ - "курам на смех", заявил лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Британские власти при этом отказались комментировать эти сообщения в СМИ. "За последние несколько дней британские дальнобойные ракеты Storm Shadow были выпущены вглубь России. Это же произошло с американскими ракетами... Я думаю, что идея того, что Украина победит, честно, "курам на смех". Я думаю, что всё, что мы делаем – это помогаем продлевать тупиковую ситуацию. Это моё мнение", - заявил Фараж в эфире телеканала GB News. По словам лидера Reform UK, британский политический истеблишмент считает, что, если предоставить Украине достаточно вооружения, она "каким-то образом" победит. Однако Фараж заявил, что за последний месяц не встретил ни одного простого британца, который разделяет эту точку зрения и считает, что Киев когда-либо одержит победу. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241121/storm_shadow-1984923018.html

https://ria.ru/20241121/britanija-1984997911.html

https://ria.ru/20241120/lavrov-1984916799.html

россия

украина

брянская область

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брянская область, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, великобритания