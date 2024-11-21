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Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской - РИА Новости, 21.11.2024
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16:21 21.11.2024 (обновлено: 17:42 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985039507.html
Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской
Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской - РИА Новости, 21.11.2024
Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской
Налоговая заинтересовалась "королевой марафонов" Еленой Блиновской за год до проверки, ставшей основанием для возбуждения уголовного дела, заявила Савеловскому... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:21
2024-11-21T17:42
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ярославль
алексей блиновский
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Налоговая заинтересовалась "королевой марафонов" Еленой Блиновской за год до проверки, ставшей основанием для возбуждения уголовного дела, заявила Савеловскому суду Москвы ее бухгалтер Наталья Авдентова. Женщина дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос она пришла в сопровождении адвоката.&quot;За год до этого пришло требование налоговой предоставить информацию и все документы по ИП Блиновской, потом на другие юрлица&quot;, — отметила она.Бухгалтер добавила, что передала эту информацию супругам Блиновским, в итоге "ответственным" за эти проверки назначили помощника Алексея Блиновского. "Он направлял ответ на требования, который я уже переправляла в налоговую", — пояснила свидетельница. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, "королева марафонов" совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Уголовное дело в отношении ее мужа Алексея о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985022584.html
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москва, ярославль, алексей блиновский, елена блиновская, общество
Москва, Ярославль, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Общество
Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской

Бухгалтер: налоговая заинтересовалась Блиновской за год до уголовного дела

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Налоговая заинтересовалась "королевой марафонов" Еленой Блиновской за год до проверки, ставшей основанием для возбуждения уголовного дела, заявила Савеловскому суду Москвы ее бухгалтер Наталья Авдентова.
Женщина дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос она пришла в сопровождении адвоката.
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Вчера, 15:17
«

"За год до этого пришло требование налоговой предоставить информацию и все документы по ИП Блиновской, потом на другие юрлица", — отметила она.

Бухгалтер добавила, что передала эту информацию супругам Блиновским, в итоге "ответственным" за эти проверки назначили помощника Алексея Блиновского.
«
"Он направлял ответ на требования, который я уже переправляла в налоговую", — пояснила свидетельница.
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По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, "королева марафонов" совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Уголовное дело в отношении ее мужа Алексея о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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