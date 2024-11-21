https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985039507.html

Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской

Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской - РИА Новости, 21.11.2024

Бухгалтер рассказала, когда налоговая заинтересовалась Блиновской

Налоговая заинтересовалась "королевой марафонов" Еленой Блиновской за год до проверки, ставшей основанием для возбуждения уголовного дела, заявила Савеловскому... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:21

2024-11-21T16:21

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Налоговая заинтересовалась "королевой марафонов" Еленой Блиновской за год до проверки, ставшей основанием для возбуждения уголовного дела, заявила Савеловскому суду Москвы ее бухгалтер Наталья Авдентова. Женщина дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос она пришла в сопровождении адвоката."За год до этого пришло требование налоговой предоставить информацию и все документы по ИП Блиновской, потом на другие юрлица", — отметила она.Бухгалтер добавила, что передала эту информацию супругам Блиновским, в итоге "ответственным" за эти проверки назначили помощника Алексея Блиновского. "Он направлял ответ на требования, который я уже переправляла в налоговую", — пояснила свидетельница. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, "королева марафонов" совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Уголовное дело в отношении ее мужа Алексея о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985022584.html

https://ria.ru/20241118/blinovskiy-1984356877.html

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