https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985022584.html

Свидетель раскрыл новые подробности дела "королевы марафонов" Блиновской

Свидетель раскрыл новые подробности дела "королевы марафонов" Блиновской - РИА Новости, 21.11.2024

Свидетель раскрыл новые подробности дела "королевы марафонов" Блиновской

Елена Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться, огласила в Савеловском суде Москвы прокурор показания свидетельницы, которая... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:17

2024-11-21T15:17

2024-11-21T15:39

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Елена Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться, огласила в Савеловском суде Москвы прокурор показания свидетельницы, которая работала на "королеву марафонов". "В апреле 2023 года Блиновская и Блиновский собрали сотрудников и предложили всем уволиться по собственному желанию. Я уволилась", - сказано в показаниях. По словам свидетельницы, которая работала специалистом SMM, на собеседовании менеджер интересовался "ее личностными качествами". Она находила блогеров и предлагала им по бартеру пройти марафон за рекламу, в среднем зарабатывала в месяц 250 тысяч рублей, средства приходили от ИП Блиновская Елена Олеговна. Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html

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