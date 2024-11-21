https://ria.ru/20241121/blinovskaja-1985029949.html
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги - РИА Новости, 21.11.2024
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги
Личный бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что согласовывала с ней суммы, подлежащие уплате в виде налогов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:47
2024-11-21T15:47
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Личный бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что согласовывала с ней суммы, подлежащие уплате в виде налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. "Я направляла ежемесячный отчет, где эти суммы были в том числе указаны. Если возникали вопросы про суммы, я поясняла", - сказала Наталья Авдентова. Она пояснила, что указания ей давали супруги Блиновские или их помощники. На вопрос прокурора, не были ли указания обвиняемой "формальными, как будто она в них не вникает", свидетельница ответила, что "даже мыслей таких у нее не было", она их воспринимала как указания начальника. Зарплата у нее была от 80 до 200 тысяч рублей. Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос пришла в сопровождении адвоката.
https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985022584.html
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происшествия, москва, ярославль, елена блиновская
Происшествия, Москва, Ярославль, Елена Блиновская
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги
Личный бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Личный бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что согласовывала с ней суммы, подлежащие уплате в виде налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
"Я направляла ежемесячный отчет, где эти суммы были в том числе указаны. Если возникали вопросы про суммы, я поясняла", - сказала Наталья Авдентова.
Она пояснила, что указания ей давали супруги Блиновские или их помощники. На вопрос прокурора, не были ли указания обвиняемой "формальными, как будто она в них не вникает", свидетельница ответила, что "даже мыслей таких у нее не было", она их воспринимала как указания начальника.
Зарплата у нее была от 80 до 200 тысяч рублей.
Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля
, на допрос пришла в сопровождении адвоката.