Рейтинг@Mail.ru
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/blinovskaja-1985029949.html
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги - РИА Новости, 21.11.2024
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги
Личный бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что согласовывала с ней суммы, подлежащие уплате в виде налогов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:47
2024-11-21T15:47
происшествия
москва
ярославль
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026109_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_bc8278a6f38ae36c7429e9471adad6e7.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Личный бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что согласовывала с ней суммы, подлежащие уплате в виде налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. "Я направляла ежемесячный отчет, где эти суммы были в том числе указаны. Если возникали вопросы про суммы, я поясняла", - сказала Наталья Авдентова. Она пояснила, что указания ей давали супруги Блиновские или их помощники. На вопрос прокурора, не были ли указания обвиняемой "формальными, как будто она в них не вникает", свидетельница ответила, что "даже мыслей таких у нее не было", она их воспринимала как указания начальника. Зарплата у нее была от 80 до 200 тысяч рублей. Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос пришла в сопровождении адвоката.
https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985022584.html
https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html
москва
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026109_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_569e369f548280b7ce2e3667989ceac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ярославль, елена блиновская
Происшествия, Москва, Ярославль, Елена Блиновская
Бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги

Личный бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Личный бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что согласовывала с ней суммы, подлежащие уплате в виде налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
Елена Блиновская в суде. 21 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Свидетель раскрыл новые подробности дела "королевы марафонов" Блиновской
Вчера, 15:17
"Я направляла ежемесячный отчет, где эти суммы были в том числе указаны. Если возникали вопросы про суммы, я поясняла", - сказала Наталья Авдентова.
Она пояснила, что указания ей давали супруги Блиновские или их помощники. На вопрос прокурора, не были ли указания обвиняемой "формальными, как будто она в них не вникает", свидетельница ответила, что "даже мыслей таких у нее не было", она их воспринимала как указания начальника.
Зарплата у нее была от 80 до 200 тысяч рублей.
Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос пришла в сопровождении адвоката.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Стали известны подробности о недвижимости Блиновской в Дубае
17 ноября, 09:06
 
ПроисшествияМоскваЯрославльЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала