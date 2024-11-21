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Бирюков: Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
Бирюков: Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы - РИА Новости, 21.11.2024
Бирюков: Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы, сообщил заместитель... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:51
2024-11-21T13:51
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели ремонт газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра также отметил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, и в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы прошли в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - сообщил Бирюков. Он рассказал, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, а параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели ремонт газорегуляторного пункта "Орехово-Борисово кв. 3" на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра также отметил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, и в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы прошли в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз
". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - сообщил Бирюков.
Он рассказал, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, а параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.