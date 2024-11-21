https://ria.ru/20241121/bilayn-1985034670.html

"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию

"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию - РИА Новости, 21.11.2024

"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявил о назначении Марии Голяндриной на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:26

2024-11-21T16:26

2024-11-21T16:30

сергей анохин

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявил о назначении Марии Голяндриной на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию, сообщает пресс-служба компании.Она будет курировать все HR-направление компании: подбор, обучение и развитие персонала, работу с вовлеченностью сотрудников и HR брендом, развитие систем вознаграждения.До прихода в "Билайн" Голяндрина занимала руководящие должности по управлению персоналом в крупнейших российских компаниях: НЛМК, ПГК, а также МТС и АФК "Система". Среди ее проектов обеспечение работы крупнейших компаний в условиях дефицита кадров, цифровизация и внедрение HR-tech решений, развитие систем мотивации и вознаграждения."<…> Назначение Марии Голяндриной на должность HR-директора – это большой шаг и усиление команды для достижения наших целей. Уверен, что ее опыт и экспертиза позволят нам ускориться на этом пути", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.Голяндрина приступит к своим обязанностям 2 декабря."Я рада присоединиться к команде "Билайна" и начать вместе решать задачи развития компании и сотрудников. Уверена, что вместе мы сможем достичь новых успехов и найти ответ на любые вызовы, преобразовав их в возможности. <…> И я с нетерпением жду, когда смогу поделиться своим опытом и усилить команду", – приводятся в сообщении слова Голяндриной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей анохин, билайн, вымпелком