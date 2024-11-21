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"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию - РИА Новости, 21.11.2024
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16:26 21.11.2024 (обновлено: 16:30 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/bilayn-1985034670.html
"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию
"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию - РИА Новости, 21.11.2024
"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию
ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявил о назначении Марии Голяндриной на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:26
2024-11-21T16:30
сергей анохин
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявил о назначении Марии Голяндриной на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию, сообщает пресс-служба компании.Она будет курировать все HR-направление компании: подбор, обучение и развитие персонала, работу с вовлеченностью сотрудников и HR брендом, развитие систем вознаграждения.До прихода в "Билайн" Голяндрина занимала руководящие должности по управлению персоналом в крупнейших российских компаниях: НЛМК, ПГК, а также МТС и АФК "Система". Среди ее проектов обеспечение работы крупнейших компаний в условиях дефицита кадров, цифровизация и внедрение HR-tech решений, развитие систем мотивации и вознаграждения."&lt;…&gt; Назначение Марии Голяндриной на должность HR-директора – это большой шаг и усиление команды для достижения наших целей. Уверен, что ее опыт и экспертиза позволят нам ускориться на этом пути", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.Голяндрина приступит к своим обязанностям 2 декабря."Я рада присоединиться к команде "Билайна" и начать вместе решать задачи развития компании и сотрудников. Уверена, что вместе мы сможем достичь новых успехов и найти ответ на любые вызовы, преобразовав их в возможности. &lt;…&gt; И я с нетерпением жду, когда смогу поделиться своим опытом и усилить команду", – приводятся в сообщении слова Голяндриной.
РИА Новости
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сергей анохин, билайн, вымпелком
Сергей Анохин, Билайн, ВымпелКом

"Билайн" назначил нового замгендиректора по кадровому развитию

© Фото : пресс-служба ПАО "ВымпелКом"Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию Мария Голяндрина
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию Мария Голяндрина - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба ПАО "ВымпелКом"
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию Мария Голяндрина
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявил о назначении Марии Голяндриной на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию, сообщает пресс-служба компании.
Она будет курировать все HR-направление компании: подбор, обучение и развитие персонала, работу с вовлеченностью сотрудников и HR брендом, развитие систем вознаграждения.
До прихода в "Билайн" Голяндрина занимала руководящие должности по управлению персоналом в крупнейших российских компаниях: НЛМК, ПГК, а также МТС и АФК "Система". Среди ее проектов обеспечение работы крупнейших компаний в условиях дефицита кадров, цифровизация и внедрение HR-tech решений, развитие систем мотивации и вознаграждения.
"<…> Назначение Марии Голяндриной на должность HR-директора – это большой шаг и усиление команды для достижения наших целей. Уверен, что ее опыт и экспертиза позволят нам ускориться на этом пути", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.
Голяндрина приступит к своим обязанностям 2 декабря.
"Я рада присоединиться к команде "Билайна" и начать вместе решать задачи развития компании и сотрудников. Уверена, что вместе мы сможем достичь новых успехов и найти ответ на любые вызовы, преобразовав их в возможности. <…> И я с нетерпением жду, когда смогу поделиться своим опытом и усилить команду", – приводятся в сообщении слова Голяндриной.
 
Сергей АнохинБилайнВымпелКом
 
 
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