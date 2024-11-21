https://ria.ru/20241121/belorussiya-1984937074.html

На территории Гродно и Гродненской области ввели режим КТО

На территории Гродно и Гродненской области ввели режим КТО - РИА Новости, 21.11.2024

На территории Гродно и Гродненской области ввели режим КТО

КГБ Белоруссии ввёл режим КТО на территории Гродно и Гродненской области в рамках учений МВД. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:19

2024-11-21T08:19

2024-11-21T08:26

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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. КГБ Белоруссии ввёл режим КТО на территории Гродно и Гродненской области в рамках учений МВД."В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района", - сообщили госагентству Белта в КГБ.Отмечается, что предусмотрено задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.

https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984459303.html

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в мире, гродно, гродненская область, белоруссия