https://ria.ru/20241121/belorussiya-1984926443.html
В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию
В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2024
В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию
Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что планы западных стран по вторжению в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T02:35
2024-11-21T02:35
2024-11-21T02:35
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роман чегринец
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что планы западных стран по вторжению в Белоруссию обречены на провал, так как за ее спиной стоит надежный стратегический партнер в лице России. Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. "Планы западных спецслужб по нападению или дестабилизации ситуации в Белоруссии обречены на провал и потерпят крах, так как за ее спиной стоит надежный союзник и стратегический партнер в лице России, готовой всегда протянуть руку помощи и оказать поддержку братскому народу в борьбе за отстаивание своего суверенитета", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, важно поддерживать крепкие межгосударственные белорусско-российские связи и не позволить западным спецслужбам дестабилизировать ситуацию в стране. "Не исключено, что западные спецслужбы попытаются снова расшатать ситуацию в Белоруссии и организовать новую попытку госпереворота на предстоящих президентских выборах, но я уверен, что их планы потерпят фиаско", - сказал Чегринец. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.
https://ria.ru/20241118/udary-1984443689.html
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белоруссия, роман чегринец, в мире
Белоруссия, Роман Чегринец, В мире
В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию
В Крыму заявили, что планы вторжения Запада в Белоруссию обречены на провал
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что планы западных стран по вторжению в Белоруссию обречены на провал, так как за ее спиной стоит надежный стратегический партнер в лице России.
Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны.
"Планы западных спецслужб по нападению или дестабилизации ситуации в Белоруссии обречены на провал и потерпят крах, так как за ее спиной стоит надежный союзник и стратегический партнер в лице России, готовой всегда протянуть руку помощи и оказать поддержку братскому народу в борьбе за отстаивание своего суверенитета", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, важно поддерживать крепкие межгосударственные белорусско-российские связи и не позволить западным спецслужбам дестабилизировать ситуацию в стране.
"Не исключено, что западные спецслужбы попытаются снова расшатать ситуацию в Белоруссии и организовать новую попытку госпереворота на предстоящих президентских выборах, но я уверен, что их планы потерпят фиаско", - сказал Чегринец.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.