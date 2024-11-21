https://ria.ru/20241121/belorussija-1985048476.html
Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"
Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2" - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"
Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:03
2024-11-21T17:03
2024-11-21T17:03
белоруссия
минск
безопасность
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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики Андрей Лукьянович. "Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК "Тор-M2" в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска", - приводит слова Лукьяновича пресс-служба минобороны Белоруссии. По его словам, особенностью поступившего комплекса является то, что он доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в СВО, в том числе и по малоразмерным летательным аппаратам. Ранее в минобороны сообщили, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и способен одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984972421.html
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984932248.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, безопасность
Белоруссия, Минск, Безопасность
Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"
Минобороны Белоруссии: батарея ЗРК "Тор-M2" будет прикрывать Минск
МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики Андрей Лукьянович.
"Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК "Тор-M2" в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска", - приводит слова Лукьяновича пресс-служба минобороны Белоруссии.
По его словам, особенностью поступившего комплекса является то, что он доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в СВО, в том числе и по малоразмерным летательным аппаратам.
Ранее в минобороны сообщили, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и способен одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью.