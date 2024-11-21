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Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2" - РИА Новости, 21.11.2024
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17:03 21.11.2024
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Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"
Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2" - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"
Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:03
2024-11-21T17:03
белоруссия
минск
безопасность
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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики Андрей Лукьянович. "Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК "Тор-M2" в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска", - приводит слова Лукьяновича пресс-служба минобороны Белоруссии. По его словам, особенностью поступившего комплекса является то, что он доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в СВО, в том числе и по малоразмерным летательным аппаратам. Ранее в минобороны сообщили, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и способен одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984972421.html
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белоруссия, минск, безопасность
Белоруссия, Минск, Безопасность
Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"

Минобороны Белоруссии: батарея ЗРК "Тор-M2" будет прикрывать Минск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики Андрей Лукьянович.
"Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК "Тор-M2" в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска", - приводит слова Лукьяновича пресс-служба минобороны Белоруссии.
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По его словам, особенностью поступившего комплекса является то, что он доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в СВО, в том числе и по малоразмерным летательным аппаратам.
Ранее в минобороны сообщили, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и способен одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью.
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