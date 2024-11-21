https://ria.ru/20241121/belorussija-1985048476.html

Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"

Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2" - РИА Новости, 21.11.2024

Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК "Тор-M2"

Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:03

2024-11-21T17:03

2024-11-21T17:03

белоруссия

минск

безопасность

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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Поступившая в Белоруссию батарея ЗРК "Тор-M2" будет осуществлять противовоздушное прикрытие Минска, заявил командующий ВВС и войск ПВО минобороны республики Андрей Лукьянович. "Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК "Тор-M2" в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска", - приводит слова Лукьяновича пресс-служба минобороны Белоруссии. По его словам, особенностью поступившего комплекса является то, что он доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в СВО, в том числе и по малоразмерным летательным аппаратам. Ранее в минобороны сообщили, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и способен одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984972421.html

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белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, минск, безопасность