https://ria.ru/20241121/bayden-1985095039.html

В США раскрыли подлинный замысел Байдена по ATACMS

В США раскрыли подлинный замысел Байдена по ATACMS - РИА Новости, 21.11.2024

В США раскрыли подлинный замысел Байдена по ATACMS

Президент США Джо Байден при принятии решения о разрешении ударов вглубь России ракетами ATACMS руководствовался желанием отомстить Дональду Трампу за отсрочку... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:20

2024-11-21T22:20

2024-11-21T22:20

специальная военная операция на украине

россия

афганистан

сша

джо байден

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден при принятии решения о разрешении ударов вглубь России ракетами ATACMS руководствовался желанием отомстить Дональду Трампу за отсрочку решения ситуации в Афганистане, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, это справедливое предположение, что он пытается отсрочить падение Украины до 20 января, как, по его мнению, Трамп отсрочил падение Афганистана до вступления в должность Байдена", — считает он.По мнению Мате, Байден сделал это из чистой злобы и отчаяния, чтобы еще больше продлить свою прокси-войну."Это все их одержимость Россией и неспособность представить будущее, в котором они смогут жить мирно, с Европой, где будут учтены проблемы безопасности России", — добавил журналист.По его словам, безрассудная администрация Байдена явно не хочет признавать, что это она разрушила Украину и привела ее к катастрофе.Ранее Дональд Трамп осудил плохую организацию вывода американских войск из Афганистана. Газета Wall Street Journal в редакционной статье назвала вывод войск США из Афганистана самым разрушительным решением президента Джо Байдена. По мнению газеты, на фоне этого шага доверие к американской "системе сдерживания" рухнуло.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России. Ранее на этой неделе Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Во вторник президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия. В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы.

https://ria.ru/20241121/miny-1984933475.html

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россия, афганистан, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, талибан