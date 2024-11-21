https://ria.ru/20241121/bayden-1984988187.html

Politico: в США оправдываются за решение по помощи Украине

Politico: в США оправдываются за решение по помощи Украине - РИА Новости, 21.11.2024

Politico: в США оправдываются за решение по помощи Украине

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена оправдываются, заявляя, что их недавние решения по военной помощи Украине не связаны с... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:06

2024-11-21T13:06

2024-11-21T13:06

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена оправдываются, заявляя, что их недавние решения по военной помощи Украине не связаны с победой на выборах президента Дональда Трампа, пишет газета Politico. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выразил мнение, что Байден своим разрешением Украине бить ATACMS по территории РФ мстит Трампу, желая связать любые попытки переговорного процесса. Как заявили изданию неназванные американские должностные лица, решение передать Киеву оставшиеся средства было сделано в сентябре. Решения по ATACMS и предоставлению противопехотных мин связаны с ситуацией на поле боя, отмечает газета. "Движущими факторами наших решения является не что-либо, связанное с событиями 5 ноября (дата президентских выборов в США - ред.), но нужды Украины на поле боя и наше желание поставить Украину в наилучшее возможное положение", - приводит издание слова одного из чиновников. Он указал на то, что дискуссии касательно этих мер велись до проведения выборов и продолжились после них. Газета Washington Post ранее сообщила, что Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984349509.html

https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984314280.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, мария захарова, нато, politico, госдума рф