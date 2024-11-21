В Австралии детям запретили пользоваться соцсетями
В Австралии детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями
Девушка с телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство Австралии приняло закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
"Сегодня правительство приняло ведущее в мире законодательство, вводящий минимальный возраст в 16 лет для пользователей социальных сетей… Это обеспечит более надежную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития", - сказано в заявлении.
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Отмечается, что ответственность за соблюдение новых ограничений будет лежать на самих социальных сетях, от которых потребуется принять разумные меры, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты. За нарушение закона цифровым платформам грозит штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (32,3 миллиона долларов США).
На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей. Но такой возрастной ценз практикуется в нескольких штатах США. Например, во Флориде пользователи до 14 лет не могут заходить на такие платформы, как Instagram* и Facebook*, а в штате Юта для их использования детям до 18 лет требуется разрешение родителей.
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