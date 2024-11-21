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В Астраханской области отменили опасность атаки беспилотников
В Астраханской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.11.2024
В Астраханской области отменили опасность атаки беспилотников
Отмена опасности атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:49
2024-11-21T11:49
2024-11-21T11:49
ахтубинский район
астраханская область
технологии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Отмена опасности атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. Об опасности атаки БПЛА в Ахтубинском районе Михед сообщал в 7.49 мск. "Отбой сигнала "Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов". Сохраняем бдительность, проявляем чувство гражданской ответственности", - написал он в Telegram-канале.
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ахтубинский район, астраханская область, технологии
Ахтубинский район, Астраханская область, Технологии
В Астраханской области отменили опасность атаки беспилотников
В Ахтубинском районе Астраханской области отменили опасность атаки БПЛА