https://ria.ru/20241121/astrakhan-1984970406.html

В Астраханской области отменили опасность атаки беспилотников

В Астраханской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.11.2024

В Астраханской области отменили опасность атаки беспилотников

Отмена опасности атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:49

2024-11-21T11:49

2024-11-21T11:49

ахтубинский район

астраханская область

технологии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Отмена опасности атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. Об опасности атаки БПЛА в Ахтубинском районе Михед сообщал в 7.49 мск. "Отбой сигнала "Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов". Сохраняем бдительность, проявляем чувство гражданской ответственности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968423791.html

ахтубинский район

астраханская область

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ахтубинский район, астраханская область, технологии