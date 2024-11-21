https://ria.ru/20241121/artilleristy-1984926903.html

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту - РИА Новости, 21.11.2024

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили живую силу... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T03:05

2024-11-21T03:05

2024-11-21T03:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию на позициях ВСУ и продвинувшись вперед вслед за российскими мотострелками, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ. После получения цели расчеты САУ "Акация" выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара. По уточнённым координатам расчеты "Акаций" в ходе выполнения боевой задачи быстро и точно отработали по вскрытым разведкой целям", - говорится в сообщении. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "Орудие 2С3 ласково называем "Машка". Работаем каждый день, постоянно на дежурстве, 24/7, цели разные - от пехоты до техники. В последнее время бьем по скоплению пехоты, фронт двигается вперед, прикрываем штурмовые подразделения, слаженность отличная, все друг друга понимают с полуслова", - приводит слова командира орудия с позывным "Москвич" на видео МО. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html

https://ria.ru/20241119/belousov-1984489004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины