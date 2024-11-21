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Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту - РИА Новости, 21.11.2024
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03:05 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/artilleristy-1984926903.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту - РИА Новости, 21.11.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили живую силу... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T03:05
2024-11-21T03:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию на позициях ВСУ и продвинувшись вперед вслед за российскими мотострелками, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ. После получения цели расчеты САУ "Акация" выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара. По уточнённым координатам расчеты "Акаций" в ходе выполнения боевой задачи быстро и точно отработали по вскрытым разведкой целям", - говорится в сообщении. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "Орудие 2С3 ласково называем "Машка". Работаем каждый день, постоянно на дежурстве, 24/7, цели разные - от пехоты до техники. В последнее время бьем по скоплению пехоты, фронт двигается вперед, прикрываем штурмовые подразделения, слаженность отличная, все друг друга понимают с полуслова", - приводит слова командира орудия с позывным "Москвич" на видео МО. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html
https://ria.ru/20241119/belousov-1984489004.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту

Расчеты САУ "Акация" сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию на позициях ВСУ и продвинувшись вперед вслед за российскими мотострелками, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ. После получения цели расчеты САУ "Акация" выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара. По уточнённым координатам расчеты "Акаций" в ходе выполнения боевой задачи быстро и точно отработали по вскрытым разведкой целям", - говорится в сообщении.
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После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника, уточнили в пресс-службе.
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