https://ria.ru/20241121/arkhangelsk-1984957619.html

Первый "Фермерский островок" открылся в Архангельске

Первый "Фермерский островок" открылся в Архангельске - РИА Новости, 21.11.2024

Первый "Фермерский островок" открылся в Архангельске

Первый "Фермерский островок" открылся в Архангельске, он находится по адресу: Московский проспект, 12, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:45

2024-11-21T10:45

2024-11-21T11:08

архангельск

архангельская область

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первый "Фермерский островок" открылся в Архангельске, он находится по адресу: Московский проспект, 12, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Торжественное открытие состоялось в преддверии Межрегионального форума бизнеса и власти "Дни ретейла в Беломорье". Жители и гости Архангельска смогут приобрести в "Фермерском островке" продукцию локальных производителей. Это фермерское молоко и масло сливочное, пастила и морсы из черники и брусники, сыры, колбасы, мясные деликатесы и многое другое. "Представленную на полках "Фермерского островка" продукцию малых производителей оценят покупатели. На основе обратной связи предприниматели смогут принять решение о дальнейшем развитии. Островок может стать отправной точкой для повышения узнаваемости продуктов местного производства и для последующего расширения рынков сбыта", - рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич. Проект КМСП реализуется в регионе совместно с правительством Архангельской области. Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова отметила большое значение проекта "Фермерский островок" для торгово-промышленного комплекса региона. "Это пространство, где покупатели найдут лучшие локальные продукты нашего региона. В настоящее время рассматриваются еще несколько площадок для открытия новых "Фермерских островков". Подобная поддержка местных фермеров и производителей – это путь к их устойчивому развитию", – сказала министр, ее слова приводятся на официальном сайте правительства Архангельской области. Оператором "Фермерского островка" стал Евгений Дюдя. Идея по созданию торгового объекта пришла к нему давно – с момента создания своего производства напитков и горячего питания. Однако долго не удавалось найти подходящее место. "Помощь корпорации в подборе локации сыграла решающую роль в решении участвовать в проекте "Фермерский островок". Оформление площадки сделал по предоставленному дизайну, следующим шагом познакомился с местными производителями вкуснейшей продукции нашего региона – их и предоставил место на полке. Теперь можно на островке попробовать молочную продукцию, сыры, колбасы, бакалею Архангельских фермеров. Поставщики часто устраивают дегустации, чтобы познакомить покупателя со своим продуктом, а те с удовольствием за ним возвращаются", - сказал Дюдя. Формат "магазин в магазине" позволит большему количеству городских жителей познакомится с местной продукцией. Развитие "Фермерских островков" происходит в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство". На сегодняшний день при поддержке Корпорации МСП свою продукцию в регионах присутствия "Фермерских островков" представляют уже более 800 малых производителей.

https://ria.ru/20241120/msp-1984653850.html

https://ria.ru/20241115/kmsp-1983846953.html

https://ria.ru/20241108/msb--1982484928.html

архангельск

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, архангельская область, корпорация мсп, александр исаевич