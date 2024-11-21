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Анохин: в регионе расширят деятельность отделения "Защитников отечества"
Анохин: в регионе расширят деятельность отделения "Защитников отечества" - РИА Новости, 21.11.2024
Анохин: в регионе расширят деятельность отделения "Защитников отечества"
Направления деятельности отделения Государственного фонда "Защитников отечества" расширят в Смоленской области в следующем году, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:44
2024-11-21T18:44
2024-11-21T18:44
смоленская область
смоленская область
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василий анохин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Направления деятельности отделения Государственного фонда "Защитников отечества" расширят в Смоленской области в следующем году, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор региона встретился в четверг в преддверии Дня матери с региональным активом комитета, членами семей участников СВО, общественниками и волонтерами, которые помогают бойцам приближать победу. "Планируем в следующем году расширить направления деятельности регионального отделения Государственного фонда "Защитников Отечества". Также в каждом районе появятся его координаторы, которые в тесном контакте с семьями участников СВО будут решать возникающие вопросы. На встрече прозвучало много дельных предложений об улучшении организации медицинской помощи раненным бойцам. Все идеи взяли в работу. Еще обсудили сбор и доставку полезных грузов смоленским военнослужащим. Помогаем и будем помогать в этом важном деле!", - написал Анохин. Он взял под личный контроль все вопросы, поднятые во время встречи, и поблагодарил общественников за неравнодушие и работу. "Выражаю глубокую признательность матерям, которые воспитали истинных патриотов, доблестных защитников Отечества", - заключил губернатор. Два года назад после встречи матерей участников специальной военной операции с президентом России Владимиром Путиным началась работа Комитета семей воинов Отечества. Новая организация объединила тысячи неравнодушных людей во всех регионах страны, включая и Смоленскую область, для помощи защитникам и их семьям.
https://ria.ru/20241121/anokhin-1985022253.html
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смоленская область, россия, василий анохин, владимир путин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Владимир Путин
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Направления деятельности отделения Государственного фонда "Защитников отечества" расширят в Смоленской области в следующем году, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор региона встретился в четверг в преддверии Дня матери с региональным активом комитета, членами семей участников СВО, общественниками и волонтерами, которые помогают бойцам приближать победу.
"Планируем в следующем году расширить направления деятельности регионального отделения Государственного фонда "Защитников Отечества". Также в каждом районе появятся его координаторы, которые в тесном контакте с семьями участников СВО будут решать возникающие вопросы. На встрече прозвучало много дельных предложений об улучшении организации медицинской помощи раненным бойцам. Все идеи взяли в работу. Еще обсудили сбор и доставку полезных грузов смоленским военнослужащим. Помогаем и будем помогать в этом важном деле!", - написал Анохин.
Он взял под личный контроль все вопросы, поднятые во время встречи, и поблагодарил общественников за неравнодушие и работу.
"Выражаю глубокую признательность матерям, которые воспитали истинных патриотов, доблестных защитников Отечества", - заключил губернатор.
Два года назад после встречи матерей участников специальной военной операции с президентом России Владимиром Путиным
началась работа Комитета семей воинов Отечества. Новая организация объединила тысячи неравнодушных людей во всех регионах страны, включая и Смоленскую область, для помощи защитникам и их семьям.