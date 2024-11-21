https://ria.ru/20241121/anokhin-1985022253.html

Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза

Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза - РИА Новости, 21.11.2024

Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза

В Смоленской области почти в два раза увеличат ежемесячные дополнительные выплаты врачам, медсестрам и фельдшерам скорой медицинской помощи, которые были... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:17

2024-11-21T15:17

2024-11-21T15:17

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Смоленской области почти в два раза увеличат ежемесячные дополнительные выплаты врачам, медсестрам и фельдшерам скорой медицинской помощи, которые были введены в прошлом году, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Теперь врачи будут дополнительно получать 20 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей, а фельдшеры по приему вызовов скорой помощи – шесть тысяч рублей. До этого размеры выплат составляли 11,5 тысяч рублей, семь тысяч рублей и 4,5 тысячи рублей соответственно", - написал Анохин. Он отметил, что на данный момент эти надбавки получают 40 врачей и более 500 средних медицинских специалистов. Увеличение в размере поддержки будет дополнительно начислено сотрудникам скорой помощи и за минувший октябрь. "Планомерное увеличение оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений – это один из приоритетов в работе правительства области", - заключил Анохин.

https://ria.ru/20241120/anokhin-1984902154.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин