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Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза - РИА Новости, 21.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:17 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/anokhin-1985022253.html
Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза
Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза - РИА Новости, 21.11.2024
Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза
В Смоленской области почти в два раза увеличат ежемесячные дополнительные выплаты врачам, медсестрам и фельдшерам скорой медицинской помощи, которые были... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:17
2024-11-21T15:17
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Смоленской области почти в два раза увеличат ежемесячные дополнительные выплаты врачам, медсестрам и фельдшерам скорой медицинской помощи, которые были введены в прошлом году, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Теперь врачи будут дополнительно получать 20 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей, а фельдшеры по приему вызовов скорой помощи – шесть тысяч рублей. До этого размеры выплат составляли 11,5 тысяч рублей, семь тысяч рублей и 4,5 тысячи рублей соответственно", - написал Анохин. Он отметил, что на данный момент эти надбавки получают 40 врачей и более 500 средних медицинских специалистов. Увеличение в размере поддержки будет дополнительно начислено сотрудникам скорой помощи и за минувший октябрь. "Планомерное увеличение оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений – это один из приоритетов в работе правительства области", - заключил Анохин.
https://ria.ru/20241120/anokhin-1984902154.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин

Анохин: медикам скорой помощи увеличат ежемесячные допвыплаты в два раза

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Смоленской области почти в два раза увеличат ежемесячные дополнительные выплаты врачам, медсестрам и фельдшерам скорой медицинской помощи, которые были введены в прошлом году, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Теперь врачи будут дополнительно получать 20 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей, а фельдшеры по приему вызовов скорой помощи – шесть тысяч рублей. До этого размеры выплат составляли 11,5 тысяч рублей, семь тысяч рублей и 4,5 тысячи рублей соответственно", - написал Анохин.
Он отметил, что на данный момент эти надбавки получают 40 врачей и более 500 средних медицинских специалистов. Увеличение в размере поддержки будет дополнительно начислено сотрудникам скорой помощи и за минувший октябрь.
"Планомерное увеличение оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений – это один из приоритетов в работе правительства области", - заключил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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