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Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024
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Липецкая область
 
13:18 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html
Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году
Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024
Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году
Власти Липецкой области подготовили законопроект о сокращении розничной продажи слабоалкогольных напитков в многоквартирных домах и на прилегающих к ним... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:18
2024-11-21T13:18
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области подготовили законопроект о сокращении розничной продажи слабоалкогольных напитков в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщил глава правительства региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что предложение направлено парламентариям Липецкой области для обсуждения. В случае его одобрения, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. По словам Артамонова, в этом случае будет введен запрет на совмещение деятельности магазина и предприятия общественного питания в одном и том же помещении. Магазинам пива на розлив, расположенным в многоквартирных домах, можно будет торговать продукцией только в заводской упакованной таре. Ограничения коснутся времени продажи слабоалкогольной продукции предприятиями общественного питания, а также выделены только четыре вида предприятий общественного питания, которые смогут продавать слабоалкогольные напитки – это рестораны, ĸафе, бары и буфеты. Как пояснил губернатор, новый законопроект вызван беспокойством о здоровье жителей области, особенно мужчин и подростков. По мнению Артамонова, алкоголь слишком доступен. Полные запреты на продажу результатов не дадут, считает Артамонов, но сокращение количества мест торговли пивом и другими слабоалкогольными напитками, а также некоторые другие ограничения приведут к ожидаемому результату.
https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя
Продажа алкоголя - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области подготовили законопроект о сокращении розничной продажи слабоалкогольных напитков в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщил глава правительства региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что предложение направлено парламентариям Липецкой области для обсуждения. В случае его одобрения, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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По словам Артамонова, в этом случае будет введен запрет на совмещение деятельности магазина и предприятия общественного питания в одном и том же помещении. Магазинам пива на розлив, расположенным в многоквартирных домах, можно будет торговать продукцией только в заводской упакованной таре.
Ограничения коснутся времени продажи слабоалкогольной продукции предприятиями общественного питания, а также выделены только четыре вида предприятий общественного питания, которые смогут продавать слабоалкогольные напитки – это рестораны, ĸафе, бары и буфеты.
Как пояснил губернатор, новый законопроект вызван беспокойством о здоровье жителей области, особенно мужчин и подростков. По мнению Артамонова, алкоголь слишком доступен. Полные запреты на продажу результатов не дадут, считает Артамонов, но сокращение количества мест торговли пивом и другими слабоалкогольными напитками, а также некоторые другие ограничения приведут к ожидаемому результату.
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