https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html

Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году

Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024

Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году

Власти Липецкой области подготовили законопроект о сокращении розничной продажи слабоалкогольных напитков в многоквартирных домах и на прилегающих к ним... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:18

2024-11-21T13:18

2024-11-21T13:18

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области подготовили законопроект о сокращении розничной продажи слабоалкогольных напитков в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщил глава правительства региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что предложение направлено парламентариям Липецкой области для обсуждения. В случае его одобрения, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. По словам Артамонова, в этом случае будет введен запрет на совмещение деятельности магазина и предприятия общественного питания в одном и том же помещении. Магазинам пива на розлив, расположенным в многоквартирных домах, можно будет торговать продукцией только в заводской упакованной таре. Ограничения коснутся времени продажи слабоалкогольной продукции предприятиями общественного питания, а также выделены только четыре вида предприятий общественного питания, которые смогут продавать слабоалкогольные напитки – это рестораны, ĸафе, бары и буфеты. Как пояснил губернатор, новый законопроект вызван беспокойством о здоровье жителей области, особенно мужчин и подростков. По мнению Артамонова, алкоголь слишком доступен. Полные запреты на продажу результатов не дадут, считает Артамонов, но сокращение количества мест торговли пивом и другими слабоалкогольными напитками, а также некоторые другие ограничения приведут к ожидаемому результату.

https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html

https://ria.ru/20241119/biblioteki-1984629845.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов