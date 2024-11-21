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России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов - РИА Новости, 21.11.2024
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11:50 21.11.2024 (обновлено: 12:47 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/alikhanov-1984970693.html
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов - РИА Новости, 21.11.2024
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:50
2024-11-21T12:47
россия
антон алиханов
экономика
мс-21
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим (широкофюзеляжный самолет - ред.). Первая задача - это среднемагистральные самолеты - это Суперджет и МС-21. Но, конечно, в перспективе, сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлиненные версии, или какие-то другие самолеты. Но для таких самолетов нужны будут новые двигатели с гораздо более серьезной тягой. Это как раз ПД-35", - сказал Алиханов.При этом, по его словам, при разработке самолетов необходимо ориентироваться не только на внутренний рынок."Еще раз повторю, экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж. Хотелось бы, чтобы любые российские авиакомпании на широком фюзеляже летали на нашем, российском. Но и это не обеспечит нам экономики, нам все равно нужен международный рынок. Конечно, помимо гражданского исполнения нужно иметь в виду и потребности гособоронзаказа, транспортной авиации... Здесь унификация должна иметь место, чтобы мы экономили. Это за 2030 годом, так скажу, точнее не буду говорить", - отметил Алиханов.Он сообщил, что двигатель ПД-14 уже сертифицирован и в конце марта - начале апреля 2025 года начнутся полеты в полностью импортозамещенном облике самолета МС-21."Что касается ПД-35, - это перспективный двигатель, тяжелый, с большой тягой. Здесь целый ряд научных работ, которые в первую очередь связаны с материалами... Это длинная работа, мы ее несомненно будем продолжать, средства на это частично уже заложены в проекте бюджета. Мы идем поэтапно, будем создавать целую линейку двигателей одного семейства ПД-35", - сказал Алиханов.Он подчеркнул, что этот двигатель нужен и под перспективные транспортные самолеты, и под широкий фюзеляж.
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
https://ria.ru/20241120/tu-214-1984907148.html
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россия, антон алиханов, экономика, мс-21
Россия, Антон Алиханов, Экономика, МС-21
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов

Алиханов: России нужен широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим (широкофюзеляжный самолет - ред.). Первая задача - это среднемагистральные самолеты - это Суперджет и МС-21. Но, конечно, в перспективе, сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлиненные версии, или какие-то другие самолеты. Но для таких самолетов нужны будут новые двигатели с гораздо более серьезной тягой. Это как раз ПД-35", - сказал Алиханов.
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Алиханов рассказал, когда начнутся полеты импортозамещенного МС-21
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При этом, по его словам, при разработке самолетов необходимо ориентироваться не только на внутренний рынок.
"Еще раз повторю, экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж. Хотелось бы, чтобы любые российские авиакомпании на широком фюзеляже летали на нашем, российском. Но и это не обеспечит нам экономики, нам все равно нужен международный рынок. Конечно, помимо гражданского исполнения нужно иметь в виду и потребности гособоронзаказа, транспортной авиации... Здесь унификация должна иметь место, чтобы мы экономили. Это за 2030 годом, так скажу, точнее не буду говорить", - отметил Алиханов.
Он сообщил, что двигатель ПД-14 уже сертифицирован и в конце марта - начале апреля 2025 года начнутся полеты в полностью импортозамещенном облике самолета МС-21.
"Что касается ПД-35, - это перспективный двигатель, тяжелый, с большой тягой. Здесь целый ряд научных работ, которые в первую очередь связаны с материалами... Это длинная работа, мы ее несомненно будем продолжать, средства на это частично уже заложены в проекте бюджета. Мы идем поэтапно, будем создавать целую линейку двигателей одного семейства ПД-35", - сказал Алиханов.
Он подчеркнул, что этот двигатель нужен и под перспективные транспортные самолеты, и под широкий фюзеляж.
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