https://ria.ru/20241121/alikhanov-1984970693.html

России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов

России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов - РИА Новости, 21.11.2024

России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов

России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:50

2024-11-21T11:50

2024-11-21T12:47

россия

антон алиханов

экономика

мс-21

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим (широкофюзеляжный самолет - ред.). Первая задача - это среднемагистральные самолеты - это Суперджет и МС-21. Но, конечно, в перспективе, сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлиненные версии, или какие-то другие самолеты. Но для таких самолетов нужны будут новые двигатели с гораздо более серьезной тягой. Это как раз ПД-35", - сказал Алиханов.При этом, по его словам, при разработке самолетов необходимо ориентироваться не только на внутренний рынок."Еще раз повторю, экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж. Хотелось бы, чтобы любые российские авиакомпании на широком фюзеляже летали на нашем, российском. Но и это не обеспечит нам экономики, нам все равно нужен международный рынок. Конечно, помимо гражданского исполнения нужно иметь в виду и потребности гособоронзаказа, транспортной авиации... Здесь унификация должна иметь место, чтобы мы экономили. Это за 2030 годом, так скажу, точнее не буду говорить", - отметил Алиханов.Он сообщил, что двигатель ПД-14 уже сертифицирован и в конце марта - начале апреля 2025 года начнутся полеты в полностью импортозамещенном облике самолета МС-21."Что касается ПД-35, - это перспективный двигатель, тяжелый, с большой тягой. Здесь целый ряд научных работ, которые в первую очередь связаны с материалами... Это длинная работа, мы ее несомненно будем продолжать, средства на это частично уже заложены в проекте бюджета. Мы идем поэтапно, будем создавать целую линейку двигателей одного семейства ПД-35", - сказал Алиханов.Он подчеркнул, что этот двигатель нужен и под перспективные транспортные самолеты, и под широкий фюзеляж.

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

https://ria.ru/20241120/tu-214-1984907148.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон алиханов, экономика, мс-21