https://ria.ru/20241121/aksenov--1985041885.html

Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО

Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО - РИА Новости, 21.11.2024

Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ограничить развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:29

2024-11-21T16:29

2024-11-21T16:29

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ограничить развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции. "Необходимо ограничить развлекательные передачи, конкурсы, шоу на центральных каналах. Нельзя делать так, чтобы одна часть страны воевала на фронте, рисковала своей жизнью и отдавала свои жизни за будущее страны, а другая с утра до вечера развлекалась. Так быть не должно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он подчеркнул, что при проведении торжественных мероприятий в республике рекомендовал "убрать мишуру и пафос". "До тех пор, пока люди в мирное время погибают, никаких избыточных вещей быть не должно. Будьте скромны. Почти в каждой семье сегодня есть друзья, знакомые или родные, кто рискует жизнью, и это нужно помнить", - добавил Аксенов. По его мнению, это касается и проведения новогодних праздников. "Провести скромно – это будет являться элементом поддержки наших ребят", - отметил глава Крыма.

https://ria.ru/20240309/krym-1931973397.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978644864.html

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общество, сергей аксенов (политик)