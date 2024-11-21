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Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/aksenov--1985041885.html
Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО
Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО - РИА Новости, 21.11.2024
Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ограничить развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:29
2024-11-21T16:29
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ограничить развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции. "Необходимо ограничить развлекательные передачи, конкурсы, шоу на центральных каналах. Нельзя делать так, чтобы одна часть страны воевала на фронте, рисковала своей жизнью и отдавала свои жизни за будущее страны, а другая с утра до вечера развлекалась. Так быть не должно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он подчеркнул, что при проведении торжественных мероприятий в республике рекомендовал "убрать мишуру и пафос". "До тех пор, пока люди в мирное время погибают, никаких избыточных вещей быть не должно. Будьте скромны. Почти в каждой семье сегодня есть друзья, знакомые или родные, кто рискует жизнью, и это нужно помнить", - добавил Аксенов. По его мнению, это касается и проведения новогодних праздников. "Провести скромно – это будет являться элементом поддержки наших ребят", - отметил глава Крыма.
https://ria.ru/20240309/krym-1931973397.html
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978644864.html
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общество, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик)
Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи на период СВО

Глава Крыма предложил ограничить развлекательные передачи и шоу на период СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ограничить развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции.
"Необходимо ограничить развлекательные передачи, конкурсы, шоу на центральных каналах. Нельзя делать так, чтобы одна часть страны воевала на фронте, рисковала своей жизнью и отдавала свои жизни за будущее страны, а другая с утра до вечера развлекалась. Так быть не должно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
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Он подчеркнул, что при проведении торжественных мероприятий в республике рекомендовал "убрать мишуру и пафос".
"До тех пор, пока люди в мирное время погибают, никаких избыточных вещей быть не должно. Будьте скромны. Почти в каждой семье сегодня есть друзья, знакомые или родные, кто рискует жизнью, и это нужно помнить", - добавил Аксенов.
По его мнению, это касается и проведения новогодних праздников. "Провести скромно – это будет являться элементом поддержки наших ребят", - отметил глава Крыма.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей Аксенов (политик)
 
 
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