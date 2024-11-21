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МИД: Россия приняла к сведению договоренности властей и оппозиции в Абхазии - РИА Новости, 21.11.2024
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11:15 21.11.2024 (обновлено: 11:24 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984962748.html
МИД: Россия приняла к сведению договоренности властей и оппозиции в Абхазии
МИД: Россия приняла к сведению договоренности властей и оппозиции в Абхазии - РИА Новости, 21.11.2024
МИД: Россия приняла к сведению договоренности властей и оппозиции в Абхазии
В Москве приняли к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:15
2024-11-21T11:24
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москва
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мария захарова
протесты в абхазии — 2024
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Москве приняли к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Абхазии. Она является одним из наших ближайших союзников и партнеров", - сказала Захарова на брифинге."В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Важно, чтобы были созданы необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля 2025 года. Именно абхазскому народу предстоит выбирать главу государства, который смог бы обеспечить безопасное, стабильное, поступательное развитие республики", - добавила она.По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что в основе дальнейшего развития Абхазии - "прочные союзнические отношения с Россией, которая остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии".Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983973275.html
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россия, абхазия, москва, в мире, мария захарова, протесты в абхазии — 2024
Россия, Абхазия, Москва, В мире, Мария Захарова, Протесты в Абхазии — 2024
МИД: Россия приняла к сведению договоренности властей и оппозиции в Абхазии

МИД: в Москве приняли к сведению договоренности властей и оппозиции в Абхазии

© SputnikЗаседание Парламента Абхазии
Заседание Парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Sputnik
Заседание Парламента Абхазии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Москве приняли к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Абхазии. Она является одним из наших ближайших союзников и партнеров", - сказала Захарова на брифинге.
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"В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Важно, чтобы были созданы необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля 2025 года. Именно абхазскому народу предстоит выбирать главу государства, который смог бы обеспечить безопасное, стабильное, поступательное развитие республики", - добавила она.
По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что в основе дальнейшего развития Абхазии - "прочные союзнические отношения с Россией, которая остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии".
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
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