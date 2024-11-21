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Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания - РИА Новости, 21.11.2024
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10:59 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984959738.html
Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания
Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания - РИА Новости, 21.11.2024
Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вряд ли испытывает симпатии к властям или оппозиции Абхазии, она просто хочет, чтобы в республике стало хуже, заявил в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:59
2024-11-21T10:59
в мире
абхазия
грузия
россия
саломе зурабишвили
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вряд ли испытывает симпатии к властям или оппозиции Абхазии, она просто хочет, чтобы в республике стало хуже, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. "Я очень сильно сомневаюсь в том, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции. Думаю, она руководствуется таким принципом: "чем хуже, тем лучше". Поэтому она и поздравляет. Она не заинтересована в том, чтобы абхазское государство состоялось. Это очевидно и понятно. Я ее поздравление понимаю именно таким образом", - сказал Бжания, комментируя заявление Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
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в мире, абхазия, грузия, россия, саломе зурабишвили, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания

Бжания: Зурабишвили не хочет, чтобы Абхазия состоялась как государство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вряд ли испытывает симпатии к властям или оппозиции Абхазии, она просто хочет, чтобы в республике стало хуже, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания.
«
"Я очень сильно сомневаюсь в том, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции. Думаю, она руководствуется таким принципом: "чем хуже, тем лучше". Поэтому она и поздравляет. Она не заинтересована в том, чтобы абхазское государство состоялось. Это очевидно и понятно. Я ее поздравление понимаю именно таким образом", - сказал Бжания, комментируя заявление Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
12 ноября, 15:23
 
В миреАбхазияГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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