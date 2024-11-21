https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984959738.html

Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания

Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания - РИА Новости, 21.11.2024

Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вряд ли испытывает симпатии к властям или оппозиции Абхазии, она просто хочет, чтобы в республике стало хуже, заявил в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:59

2024-11-21T10:59

2024-11-21T10:59

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вряд ли испытывает симпатии к властям или оппозиции Абхазии, она просто хочет, чтобы в республике стало хуже, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. "Я очень сильно сомневаюсь в том, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции. Думаю, она руководствуется таким принципом: "чем хуже, тем лучше". Поэтому она и поздравляет. Она не заинтересована в том, чтобы абхазское государство состоялось. Это очевидно и понятно. Я ее поздравление понимаю именно таким образом", - сказал Бжания, комментируя заявление Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, абхазия, грузия, россия, саломе зурабишвили, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024