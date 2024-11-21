Зурабишвили не симпатизирует властям или оппозиции Абхазии, заявил Бжания
Бжания: Зурабишвили не хочет, чтобы Абхазия состоялась как государство
Аслан Бжания. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вряд ли испытывает симпатии к властям или оппозиции Абхазии, она просто хочет, чтобы в республике стало хуже, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания.
«
"Я очень сильно сомневаюсь в том, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции. Думаю, она руководствуется таким принципом: "чем хуже, тем лучше". Поэтому она и поздравляет. Она не заинтересована в том, чтобы абхазское государство состоялось. Это очевидно и понятно. Я ее поздравление понимаю именно таким образом", - сказал Бжания, комментируя заявление Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
12 ноября, 15:23