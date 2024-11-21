https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984934819.html
Бжания оценил обстановку в Абхазии после соглашения властей и оппозиции
Бжания оценил обстановку в Абхазии после соглашения властей и оппозиции - РИА Новости, 21.11.2024
Бжания оценил обстановку в Абхазии после соглашения властей и оппозиции
Обстановка в Абхазии после соглашения власти и оппозиции стала спокойнее, но еще не вернулась в прежнее русло, заявил в интервью РИА Новости экс-президент... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:36
2024-11-21T07:36
2024-11-21T07:36
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аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Обстановка в Абхазии после соглашения власти и оппозиции стала спокойнее, но еще не вернулась в прежнее русло, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. "Обстановка стала спокойнее. Нельзя говорить о том, что она вернулась в прежнее русло. Над этим нужно будет еще работать. Но внешне все спокойно", - сказал Бжания. Он добавил, что сейчас ответственные лица уже исполняют свои должностные обязанности, работают исполняющий обязанности президента, работает правительство. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
https://ria.ru/20241121/bzhaniya-1984931674.html
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абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, в мире
Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024, В мире
Бжания оценил обстановку в Абхазии после соглашения властей и оппозиции
Бжания: обстановка в Абхазии после договора властей и оппозиции стала спокойнее