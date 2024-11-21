https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984930509.html
Бжания не запрашивал военную помощь у России во время протестов оппозиции
Бжания не запрашивал военную помощь у России во время протестов оппозиции - РИА Новости, 21.11.2024
Бжания не запрашивал военную помощь у России во время протестов оппозиции
Абхазия не просила военной помощи у России во время протестов в республике, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T05:36
2024-11-21T05:36
2024-11-21T05:37
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Абхазия не просила военной помощи у России во время протестов в республике, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. "Я никакую помощь не запрашивал. Единственное, они интересовались состоянием дел, а я их информировал", - сказал Бжания, отвечая на вопрос о том, запрашивал ли он какую-либо помощь у РФ, военную или дипломатическую. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Бжания не запрашивал военную помощь у России во время протестов оппозиции
Бжания: Абхазия не просила военной помощи у России во время протестов оппозиции