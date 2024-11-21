https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984930509.html

Бжания не запрашивал военную помощь у России во время протестов оппозиции

Бжания не запрашивал военную помощь у России во время протестов оппозиции - РИА Новости, 21.11.2024

Бжания не запрашивал военную помощь у России во время протестов оппозиции

Абхазия не просила военной помощи у России во время протестов в республике, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T05:36

2024-11-21T05:36

2024-11-21T05:37

в мире

абхазия

россия

сухум

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984615095_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_46997bfd1d09a1677e7951ab0870045b.jpg

СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Абхазия не просила военной помощи у России во время протестов в республике, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. "Я никакую помощь не запрашивал. Единственное, они интересовались состоянием дел, а я их информировал", - сказал Бжания, отвечая на вопрос о том, запрашивал ли он какую-либо помощь у РФ, военную или дипломатическую. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html

абхазия

россия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024