https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984928015.html

Бжания сообщил, что его команда будет участвовать в выборах в Абхазии

Бжания сообщил, что его команда будет участвовать в выборах в Абхазии - РИА Новости, 21.11.2024

Бжания сообщил, что его команда будет участвовать в выборах в Абхазии

Команда экс-президента Абхазии Аслана Бжании будет участвовать в предстоящих выборах в республике, сам он заявит о своей позиции позже, заявил он в интервью РИА РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T03:53

2024-11-21T03:53

2024-11-21T03:53

в мире

абхазия

россия

сухум

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984615388_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_15194cf7dc9c40a7cfee3065b6803dce.jpg

СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Команда экс-президента Абхазии Аслана Бжании будет участвовать в предстоящих выборах в республике, сам он заявит о своей позиции позже, заявил он в интервью РИА Новости. "Я уже говорил, что возьму паузу, но позже заявлю о своей позиции. Выборы должны пройти, в выборах участвовать мы будем в обязательном порядке", - сказал Бжания. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.

https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984767253.html

абхазия

россия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024