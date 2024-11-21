https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984928015.html
Бжания сообщил, что его команда будет участвовать в выборах в Абхазии
Бжания сообщил, что его команда будет участвовать в выборах в Абхазии - РИА Новости, 21.11.2024
Бжания сообщил, что его команда будет участвовать в выборах в Абхазии
Команда экс-президента Абхазии Аслана Бжании будет участвовать в предстоящих выборах в республике, сам он заявит о своей позиции позже, заявил он в интервью РИА РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T03:53
2024-11-21T03:53
2024-11-21T03:53
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Команда экс-президента Абхазии Аслана Бжании будет участвовать в предстоящих выборах в республике, сам он заявит о своей позиции позже, заявил он в интервью РИА Новости. "Я уже говорил, что возьму паузу, но позже заявлю о своей позиции. Выборы должны пройти, в выборах участвовать мы будем в обязательном порядке", - сказал Бжания. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984767253.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Бжания сообщил, что его команда будет участвовать в выборах в Абхазии
Экс-президент Абхазии Бжания сообщил, что его команда примет участие в выборах