https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984927456.html

Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии

Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии - РИА Новости, 21.11.2024

Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии

Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T03:24

2024-11-21T03:24

2024-11-21T07:46

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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания. "Выборы должны состояться в первой декаде февраля", — сказал он. Бжания заверил, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов. Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.Позднее представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984676281.html

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания