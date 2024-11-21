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Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии - РИА Новости, 21.11.2024
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03:24 21.11.2024 (обновлено: 07:46 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984927456.html
Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии
Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии - РИА Новости, 21.11.2024
Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии
Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T03:24
2024-11-21T07:46
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания. "Выборы должны состояться в первой декаде февраля", — сказал он. Бжания заверил, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов. Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.Позднее представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984676281.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания
Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии

Бжания: выборы в Абхазии должны состояться в первой декаде февраля

© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания.
«
"Выборы должны состояться в первой декаде февраля", — сказал он.
Бжания заверил, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий
19 ноября, 18:01
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Позднее представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Абхазии пора прекратить ходить по кругу
19 ноября, 08:00
 
В миреАбхазияРоссияСухумАслан Бжания
 
 
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