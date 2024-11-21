Бжания назвал сроки проведения досрочных выборов в Абхазии
Бжания: выборы в Абхазии должны состояться в первой декаде февраля
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания.
«
"Выборы должны состояться в первой декаде февраля", — сказал он.
Бжания заверил, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов.
И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий
19 ноября, 18:01
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Позднее представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
Абхазии пора прекратить ходить по кругу
19 ноября, 08:00