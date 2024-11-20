https://ria.ru/20241120/zhurnalist-1984730159.html

Австралийский журналист назвал ВСУ террористами

Австралийский журналист назвал ВСУ террористами - РИА Новости, 20.11.2024

Австралийский журналист назвал ВСУ террористами

Независимый австралийский журналист и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. в интервью РИА Новости назвал украинских военных террористами из-за убийства РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T03:53

2024-11-20T03:53

2024-11-20T03:53

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Независимый австралийский журналист и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. в интервью РИА Новости назвал украинских военных террористами из-за убийства детей Донбасса. "Да, мирные жители страдают на всех сторонах любой войны, но они не являются мишенью и целью России. С 2014 года погибли сотни, сотни, сотни, более тысячи детей. Так что это не война, а терроризм. Взгляните на это. Посмотрите на их имена, посмотрите на их возраст. Какое преступление совершили эти дети?" - сказал Джони Х. Он ведет свой Telegram-канала CafeRevolution в зоне СВО уже 500 дней. За это время он побывал в нескольких новых регионах, Белгородской и Курской областях. Он называет себя единственным настоящим иностранным журналистом, который рассказывает правду об СВО на английском языке. "Вы знаете, я единственный иностранный гражданин с иностранным паспортом, который здесь находится. И я приехал сюда, чтобы быть еще одним голосом, потому что все голоса находятся на другой стороне. <...> Они боятся, потому что не хотят, чтобы население Запада видело правду, потому что население Запада взбунтуется и спросит: почему мы даем деньги убийцам детей? Почему мы даем деньги тому, что, как мы знаем, является коррумпированным режимом?" - объяснил свою позицию журналист. Любимым местом Джони Х. в Донецке стал памятник погибшим детям Донбасса - Аллея ангелов, она находится в центре столицы ДНР, на набережной реки Кальмиус. Аллея начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек, которую изготовили донецкие кузнецы. По словам журналиста, это место дает ему силы работать дальше. "И сегодня мы находимся здесь, у этого памятника, куда я часто прихожу, потому что жертвы, настоящие жертвы войны - это дети, дети, дети. И, к сожалению, гражданские лица гибнут с обеих сторон, но Россия не нападает на мирных жителей, потому что она видит в людях на другой стороне русских, поэтому не убивает своих людей. А Украина убивает мирных жителей, потому что считает людей на этой стороне недочеловеками. И это - главное различие", - добавил Джони Х.

https://ria.ru/20241120/bayden-1984728368.html

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html

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