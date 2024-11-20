Рейтинг@Mail.ru
Австралийский журналист назвал ВСУ террористами - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zhurnalist-1984730159.html
Австралийский журналист назвал ВСУ террористами
Австралийский журналист назвал ВСУ террористами - РИА Новости, 20.11.2024
Австралийский журналист назвал ВСУ террористами
Независимый австралийский журналист и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. в интервью РИА Новости назвал украинских военных террористами из-за убийства РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:53
2024-11-20T03:53
донбасс
россия
курская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Независимый австралийский журналист и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. в интервью РИА Новости назвал украинских военных террористами из-за убийства детей Донбасса. "Да, мирные жители страдают на всех сторонах любой войны, но они не являются мишенью и целью России. С 2014 года погибли сотни, сотни, сотни, более тысячи детей. Так что это не война, а терроризм. Взгляните на это. Посмотрите на их имена, посмотрите на их возраст. Какое преступление совершили эти дети?" - сказал Джони Х. Он ведет свой Telegram-канала CafeRevolution в зоне СВО уже 500 дней. За это время он побывал в нескольких новых регионах, Белгородской и Курской областях. Он называет себя единственным настоящим иностранным журналистом, который рассказывает правду об СВО на английском языке. "Вы знаете, я единственный иностранный гражданин с иностранным паспортом, который здесь находится. И я приехал сюда, чтобы быть еще одним голосом, потому что все голоса находятся на другой стороне. &lt;...&gt; Они боятся, потому что не хотят, чтобы население Запада видело правду, потому что население Запада взбунтуется и спросит: почему мы даем деньги убийцам детей? Почему мы даем деньги тому, что, как мы знаем, является коррумпированным режимом?" - объяснил свою позицию журналист. Любимым местом Джони Х. в Донецке стал памятник погибшим детям Донбасса - Аллея ангелов, она находится в центре столицы ДНР, на набережной реки Кальмиус. Аллея начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек, которую изготовили донецкие кузнецы. По словам журналиста, это место дает ему силы работать дальше. "И сегодня мы находимся здесь, у этого памятника, куда я часто прихожу, потому что жертвы, настоящие жертвы войны - это дети, дети, дети. И, к сожалению, гражданские лица гибнут с обеих сторон, но Россия не нападает на мирных жителей, потому что она видит в людях на другой стороне русских, поэтому не убивает своих людей. А Украина убивает мирных жителей, потому что считает людей на этой стороне недочеловеками. И это - главное различие", - добавил Джони Х.
https://ria.ru/20241120/bayden-1984728368.html
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html
донбасс
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, курская область, в мире
Донбасс, Россия, Курская область, В мире
Австралийский журналист назвал ВСУ террористами

Австралийский журналист Джони Х. назвал ВСУ террористами

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Независимый австралийский журналист и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. в интервью РИА Новости назвал украинских военных террористами из-за убийства детей Донбасса.
"Да, мирные жители страдают на всех сторонах любой войны, но они не являются мишенью и целью России. С 2014 года погибли сотни, сотни, сотни, более тысячи детей. Так что это не война, а терроризм. Взгляните на это. Посмотрите на их имена, посмотрите на их возраст. Какое преступление совершили эти дети?" - сказал Джони Х.
Бразильская телеведущая на протокольном мероприятии назвала Джо Байдена бен Ладеном - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном
Вчера, 02:48
Он ведет свой Telegram-канала CafeRevolution в зоне СВО уже 500 дней. За это время он побывал в нескольких новых регионах, Белгородской и Курской областях. Он называет себя единственным настоящим иностранным журналистом, который рассказывает правду об СВО на английском языке.
"Вы знаете, я единственный иностранный гражданин с иностранным паспортом, который здесь находится. И я приехал сюда, чтобы быть еще одним голосом, потому что все голоса находятся на другой стороне. <...> Они боятся, потому что не хотят, чтобы население Запада видело правду, потому что население Запада взбунтуется и спросит: почему мы даем деньги убийцам детей? Почему мы даем деньги тому, что, как мы знаем, является коррумпированным режимом?" - объяснил свою позицию журналист.
Любимым местом Джони Х. в Донецке стал памятник погибшим детям Донбасса - Аллея ангелов, она находится в центре столицы ДНР, на набережной реки Кальмиус. Аллея начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек, которую изготовили донецкие кузнецы. По словам журналиста, это место дает ему силы работать дальше.
"И сегодня мы находимся здесь, у этого памятника, куда я часто прихожу, потому что жертвы, настоящие жертвы войны - это дети, дети, дети. И, к сожалению, гражданские лица гибнут с обеих сторон, но Россия не нападает на мирных жителей, потому что она видит в людях на другой стороне русских, поэтому не убивает своих людей. А Украина убивает мирных жителей, потому что считает людей на этой стороне недочеловеками. И это - главное различие", - добавил Джони Х.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ
19 ноября, 20:04
 
ДонбассРоссияКурская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала