https://ria.ru/20241120/zhitomir-1984729187.html
СМИ сообщают о взрывах в Житомире
СМИ сообщают о взрывах в Житомире - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ сообщают о взрывах в Житомире
Взрывы звучат в Житомире на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:25
2024-11-20T03:25
2024-11-20T03:25
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы звучат в Житомире на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. "Житомир, район - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. До этого украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве, в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области воздушная тревога звучит с 23.21 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984727836.html
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украина, житомир, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Житомир, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщают о взрывах в Житомире
ТСН сообщил о взрывах в Житомире на фоне воздушной тревоги