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Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье
Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024
Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье
Почти 13 тысяч врачей стали участниками программы компенсации аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:11
2024-11-20T13:11
2024-11-20T13:11
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 13 тысяч врачей стали участниками программы компенсации аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съемного. "Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья и ее участниками уже стали почти 13 тысяч врачей. Воспользоваться этой программой очень просто и удобно, достаточно подать электронное заявление на нашем регпортале и сделать это могут как работающие специалисты в больницах, так и новые сотрудники", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984801236.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Жилье
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 13 тысяч врачей стали участниками программы компенсации аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съемного.
"Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья и ее участниками уже стали почти 13 тысяч врачей. Воспользоваться этой программой очень просто и удобно, достаточно подать электронное заявление на нашем регпортале и сделать это могут как работающие специалисты в больницах, так и новые сотрудники", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье.
Еще одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.