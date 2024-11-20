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Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:11 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zhile-1984803652.html
Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье
Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024
Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье
Почти 13 тысяч врачей стали участниками программы компенсации аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:11
2024-11-20T13:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
жилье
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 13 тысяч врачей стали участниками программы компенсации аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съемного. "Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья и ее участниками уже стали почти 13 тысяч врачей. Воспользоваться этой программой очень просто и удобно, достаточно подать электронное заявление на нашем регпортале и сделать это могут как работающие специалисты в больницах, так и новые сотрудники", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984801236.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Жилье

Почти 13 тысяч врачей использовали компенсацию аренды жилья в Подмосковье

© Фото : Министерство социального развития Московской области Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 13 тысяч врачей стали участниками программы компенсации аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съемного.
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"Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья и ее участниками уже стали почти 13 тысяч врачей. Воспользоваться этой программой очень просто и удобно, достаточно подать электронное заявление на нашем регпортале и сделать это могут как работающие специалисты в больницах, так и новые сотрудники", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье.
Еще одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЖилье
 
 
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