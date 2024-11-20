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Россия почти прекратила экспорт зерна в Евросоюз - РИА Новости, 20.11.2024
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02:06 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zerno-1984726834.html
Россия почти прекратила экспорт зерна в Евросоюз
Россия почти прекратила экспорт зерна в Евросоюз - РИА Новости, 20.11.2024
Россия почти прекратила экспорт зерна в Евросоюз
Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин практически прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:06
2024-11-20T02:06
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белоруссия
евростат
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин практически прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. Активно российским зерном Евросоюз запасался перед вступлением в силу решения по пошлинам. Так, в июне импорт вырос почти вдвое - до 11,8 миллиона евро против 6,5 миллиона месяцем ранее. В июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза - до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро.
https://ria.ru/20241114/rossija-1983816181.html
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россия, белоруссия, евростат, экономика
Россия, Белоруссия, Евростат, Экономика
Россия почти прекратила экспорт зерна в Евросоюз

Россия на фоне введения повышенных пошли ЕС почти прекратила экспорт туда зерна

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы в Красноярском крае
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин практически прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
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Активно российским зерном Евросоюз запасался перед вступлением в силу решения по пошлинам. Так, в июне импорт вырос почти вдвое - до 11,8 миллиона евро против 6,5 миллиона месяцем ранее.
В июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза - до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро.
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