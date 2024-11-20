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Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России - РИА Новости, 20.11.2024
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23:26 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984919768.html
Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России
Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России - РИА Новости, 20.11.2024
Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России
Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:26
2024-11-20T23:26
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МОСКВА, 20 ноя - РАИ Новости. Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в среду сообщал, что депутаты Верховной рады приняли в целом законопроект о лишении государственных наград граждан за поддержку России. В среду вечером появилась карточка на сайте украинского парламента к указанному законопроекту, свидетельствующая о подписании документа Зеленским. "Ну, умеют, когда хотят. Только сегодня парламент принял законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины и… Зеленский его уже успел подписать", - прокомментировал Железняк в своем Telegram-канале. Законопроект о лишении государственных наград - звания "Герой Украины" и других государственных наград - за популяризацию России, а также за преступления против Украины был инициирован в июле этого года Зеленским. Законопроект предлагает предусмотреть дополнительное наказание в виде лишения госнаград для осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также в качестве санкции по решению совета нацбезопасности и обороны.
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984912737.html
https://ria.ru/20241120/konets-1984770087.html
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украина, россия, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России

Зеленский подписал закон о лишении госнаград граждан Украины за поддержку России

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РАИ Новости. Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в среду сообщал, что депутаты Верховной рады приняли в целом законопроект о лишении государственных наград граждан за поддержку России.
Крым - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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В среду вечером появилась карточка на сайте украинского парламента к указанному законопроекту, свидетельствующая о подписании документа Зеленским.
"Ну, умеют, когда хотят. Только сегодня парламент принял законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины и… Зеленский его уже успел подписать", - прокомментировал Железняк в своем Telegram-канале.
Законопроект о лишении государственных наград - звания "Герой Украины" и других государственных наград - за популяризацию России, а также за преступления против Украины был инициирован в июле этого года Зеленским. Законопроект предлагает предусмотреть дополнительное наказание в виде лишения госнаград для осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также в качестве санкции по решению совета нацбезопасности и обороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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