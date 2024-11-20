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Зеленский признал невозможность вернуть Крым военным путем - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 20.11.2024 (обновлено: 22:03 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984912737.html
Зеленский признал невозможность вернуть Крым военным путем
Зеленский признал невозможность вернуть Крым военным путем - РИА Новости, 20.11.2024
Зеленский признал невозможность вернуть Крым военным путем
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T21:28
2024-11-20T22:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем."Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Не то чтобы мы можем вернуть его с оружием в руках", — отметил он.При этом Зеленский добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.В июне президент России выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область глава государства назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе — "с учетом этой авантюры" — разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241120/konets-1984770087.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html
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украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, оон, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский признал невозможность вернуть Крым военным путем

Зеленский признал невозможность для Киева вернуть Крым военным путем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем.
«
"Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Не то чтобы мы можем вернуть его с оружием в руках", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США сделали предупреждение Зеленскому
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При этом Зеленский добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским
19 ноября, 21:34
В июне президент России выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область глава государства назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе — "с учетом этой авантюры" — разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США
Вчера, 03:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООННАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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