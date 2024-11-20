https://ria.ru/20241120/zapad-1984913858.html
ОНТ рассказал о планах Запада захватить территорию Белоруссии
ОНТ рассказал о планах Запада захватить территорию Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2024
ОНТ рассказал о планах Запада захватить территорию Белоруссии
План оппозиции и западных кураторов по захвату территории Белоруссии предполагает заход в страну вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, первоначальной... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T21:50
2024-11-20T21:50
2024-11-20T22:08
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. План оппозиции и западных кураторов по захвату территории Белоруссии предполагает заход в страну вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, первоначальной целью выбраны четыре участка на юго-западе республики, сообщает белорусский государственный канал ОНТ.Ранее телеканал сообщил, что провел расследование и в среду вечером покажет фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь"."Активная фаза - по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК ("Белорусский добровольческий корпус", участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ - ред.), других формирований и "хоругви" из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины", - говорится в расследовании телеканала.ГосТВ сообщило, что это Кобринский район и направление Полесья. "А в это же время просыпаются ячейки, группы и отряды внутри страны", - сообщил ОНТ.
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в мире, польша, белоруссия, литва, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Вооруженные силы Украины
ОНТ рассказал о планах Запада захватить территорию Белоруссии
ОНТ: западные кураторы хотят захватить четыре участка на юго-западе Белоруссии