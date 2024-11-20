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Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада - РИА Новости, 20.11.2024
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13:45 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zapad-1984815069.html
Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада
Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада - РИА Новости, 20.11.2024
Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада
Саммит G20 продемонстрировал, что Запад больше не определяет политическую реальность, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:45
2024-11-20T13:45
в мире
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рио-де-жанейро (город)
джо байден
дональд трамп
большая двадцатка
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Саммит G20 продемонстрировал, что Запад больше не определяет политическую реальность, передает агентство Блумберг. "То, что подавалось как момент для "Запада и все остальных", чтобы показать единство, показал лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка, основанного на правилах, и что Запад больше не руководит шоу", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что поездка президента США Джо Байдена была призвана успокоить союзников, однако создается впечатление, что отношения с США с приходом к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа будет только сложнее. Саммит лидеров "двадцатки" проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html
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в мире, сша, рио-де-жанейро (город), джо байден, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, США, Рио-де-Жанейро (город), Джо Байден, Дональд Трамп, Большая двадцатка
Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада

Bloomberg: саммит G20 показал, что Запад больше не руководит шоу

© Фото : Луис Инасиу Лула да СилваВторое совместное фото лидеров на саммите G20 в присутствии Байдена
Второе совместное фото лидеров на саммите G20 в присутствии Байдена - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Луис Инасиу Лула да Силва
Второе совместное фото лидеров на саммите G20 в присутствии Байдена
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Саммит G20 продемонстрировал, что Запад больше не определяет политическую реальность, передает агентство Блумберг.
"То, что подавалось как момент для "Запада и все остальных", чтобы показать единство, показал лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка, основанного на правилах, и что Запад больше не руководит шоу", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что поездка президента США Джо Байдена была призвана успокоить союзников, однако создается впечатление, что отношения с США с приходом к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа будет только сложнее.
Саммит лидеров "двадцатки" проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Лидеры стран G20 фотографируются в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России
19 ноября, 00:58
 
В миреСШАРио-де-Жанейро (город)Джо БайденДональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
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