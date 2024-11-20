https://ria.ru/20241120/zapad-1984815069.html

Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада

Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада - РИА Новости, 20.11.2024

Bloomberg: саммит G20 показал настоящую значимость Запада

Саммит G20 продемонстрировал, что Запад больше не определяет политическую реальность, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:45

2024-11-20T13:45

2024-11-20T13:45

в мире

сша

рио-де-жанейро (город)

джо байден

дональд трамп

большая двадцатка

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Саммит G20 продемонстрировал, что Запад больше не определяет политическую реальность, передает агентство Блумберг. "То, что подавалось как момент для "Запада и все остальных", чтобы показать единство, показал лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка, основанного на правилах, и что Запад больше не руководит шоу", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что поездка президента США Джо Байдена была призвана успокоить союзников, однако создается впечатление, что отношения с США с приходом к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа будет только сложнее. Саммит лидеров "двадцатки" проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html

сша

рио-де-жанейро (город)

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в мире, сша, рио-де-жанейро (город), джо байден, дональд трамп, большая двадцатка