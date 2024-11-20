Рейтинг@Mail.ru
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 20.11.2024 (обновлено: 12:36 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/zapad-1984793477.html
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2024
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:27
2024-11-20T12:36
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады теробороны и 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено близ Лозовой, Петропавловки, Зеленого Гая, Изюмского, Новоегоровки, Загрызово и Купянска в Харьковской области, Торского и Ивановки в ДНР и Надии в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.Кроме того, были отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ."Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотных летательных аппаратов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Минобороны: ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады теробороны и 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS
Вчера, 09:21
Отмечается, что поражение было нанесено близ Лозовой, Петропавловки, Зеленого Гая, Изюмского, Новоегоровки, Загрызово и Купянска в Харьковской области, Торского и Ивановки в ДНР и Надии в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
Кроме того, были отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ.
"Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотных летательных аппаратов", - добавили в МО РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Вчера, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала