https://ria.ru/20241120/zapad-1984793477.html
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2024
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:27
2024-11-20T12:27
2024-11-20T12:36
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады теробороны и 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено близ Лозовой, Петропавловки, Зеленого Гая, Изюмского, Новоегоровки, Загрызово и Купянска в Харьковской области, Торского и Ивановки в ДНР и Надии в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.Кроме того, были отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ."Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотных летательных аппаратов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Минобороны: ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действия группировки "Запад"