https://ria.ru/20241120/zapad-1984793477.html

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2024

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:27

2024-11-20T12:27

2024-11-20T12:36

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады теробороны и 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено близ Лозовой, Петропавловки, Зеленого Гая, Изюмского, Новоегоровки, Загрызово и Купянска в Харьковской области, Торского и Ивановки в ДНР и Надии в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.Кроме того, были отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ."Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотных летательных аппаратов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность