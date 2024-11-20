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Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
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16:24 20.11.2024 (обновлено: 16:57 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/zaluzhnyy-1984862439.html
Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ
Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный планировал теракт против газопровода "Турецкий поток", следует из опубликованных изданием Der Spiegel... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:24
2024-11-20T16:57
турецкий поток
россия
лондон
черное море
валерий залужный
дмитрий песков
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный планировал теракт против газопровода "Турецкий поток", следует из опубликованных изданием Der Spiegel новых данных по диверсии на "Северных потоках".&quot;Главнокомандующему Залужному настолько понравилась запланированная операция &quot;Диаметр&quot; (кодовое название предстоящей тогда диверсии на &quot;Северных потоках&quot;. — Прим. ред.), что он даже намеревался ее расширить. Залужный якобы предлагал взяться и за Черное море&quot;, — сообщило СМИ со ссылкой на участников операции.По информации издания, речь шла о диверсии на газопроводе "Турецкий поток", соединяющем Россию и Турцию. Уточняется, что Залужный "мыслил даже масштабнее, чем другие украинские командиры" и планировал провести одновременно две операции."Но атака против "Турецкого потока" впоследствии провалится. В итоге все внимание будет сосредоточено на "Северном потоке", — говорится в материале.О попытках атаковать "Турецкий поток" Владимир Путин заявлял в прошлом году на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241111/ssha-1983143975.html
https://ria.ru/20240928/rossija-1975209854.html
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турецкий поток, россия, лондон, черное море, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, в мире
Турецкий поток, Россия, Лондон, Черное море, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, В мире
Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ

Spiegel: Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", но не реализовал

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный планировал теракт против газопровода "Турецкий поток", следует из опубликованных изданием Der Spiegel новых данных по диверсии на "Северных потоках".
«

"Главнокомандующему Залужному настолько понравилась запланированная операция "Диаметр" (кодовое название предстоящей тогда диверсии на "Северных потоках". — Прим. ред.), что он даже намеревался ее расширить. Залужный якобы предлагал взяться и за Черное море", — сообщило СМИ со ссылкой на участников операции.

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По информации издания, речь шла о диверсии на газопроводе "Турецкий поток", соединяющем Россию и Турцию. Уточняется, что Залужный "мыслил даже масштабнее, чем другие украинские командиры" и планировал провести одновременно две операции.
«
"Но атака против "Турецкого потока" впоследствии провалится. В итоге все внимание будет сосредоточено на "Северном потоке", — говорится в материале.
О попытках атаковать "Турецкий поток" Владимир Путин заявлял в прошлом году на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".
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"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Турецкий потокРоссияЛондонЧерное мореВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокВ мире
 
 
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