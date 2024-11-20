Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ
Spiegel: Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", но не реализовал
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный планировал теракт против газопровода "Турецкий поток", следует из опубликованных изданием Der Spiegel новых данных по диверсии на "Северных потоках".
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"Главнокомандующему Залужному настолько понравилась запланированная операция "Диаметр" (кодовое название предстоящей тогда диверсии на "Северных потоках". — Прим. ред.), что он даже намеревался ее расширить. Залужный якобы предлагал взяться и за Черное море", — сообщило СМИ со ссылкой на участников операции.
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"Но атака против "Турецкого потока" впоследствии провалится. В итоге все внимание будет сосредоточено на "Северном потоке", — говорится в материале.
О попытках атаковать "Турецкий поток" Владимир Путин заявлял в прошлом году на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.