https://ria.ru/20241120/zaluzhnyy-1984862439.html

Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ

Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024

Залужный планировал теракт против "Турецкого потока", сообщили СМИ

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный планировал теракт против газопровода "Турецкий поток", следует из опубликованных изданием Der Spiegel... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:24

2024-11-20T16:24

2024-11-20T16:57

турецкий поток

россия

лондон

черное море

валерий залужный

дмитрий песков

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

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БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный планировал теракт против газопровода "Турецкий поток", следует из опубликованных изданием Der Spiegel новых данных по диверсии на "Северных потоках"."Главнокомандующему Залужному настолько понравилась запланированная операция "Диаметр" (кодовое название предстоящей тогда диверсии на "Северных потоках". — Прим. ред.), что он даже намеревался ее расширить. Залужный якобы предлагал взяться и за Черное море", — сообщило СМИ со ссылкой на участников операции.По информации издания, речь шла о диверсии на газопроводе "Турецкий поток", соединяющем Россию и Турцию. Уточняется, что Залужный "мыслил даже масштабнее, чем другие украинские командиры" и планировал провести одновременно две операции."Но атака против "Турецкого потока" впоследствии провалится. В итоге все внимание будет сосредоточено на "Северном потоке", — говорится в материале.О попытках атаковать "Турецкий поток" Владимир Путин заявлял в прошлом году на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241111/ssha-1983143975.html

https://ria.ru/20240928/rossija-1975209854.html

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322307.html

россия

лондон

черное море

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