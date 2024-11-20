https://ria.ru/20241120/zaluzhnyj-1984774530.html
СМИ: Залужный предупредил украинских военных о маленьких шансах выжить
СМИ: Залужный предупредил украинских военных о маленьких шансах выжить - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ: Залужный предупредил украинских военных о маленьких шансах выжить
Бывший главком ВСУ, а в настоящее время украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил украинским военным, обучающимся в Британии, что их шансы на выживание РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:20
2024-11-20T11:20
2024-11-20T13:47
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший главком ВСУ, а в настоящее время украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил украинским военным, обучающимся в Британии, что их шансы на выживание на поле боя малы, и призвал "учиться не бояться смерти", пишет британская газета Sun. По данным газеты, Залужный посетил неназванную базу на востоке Англии, на которой проходят обучение военные ВСУ. "Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - приводит издание слова бывшего украинского главкома. Он предложил военным ВСУ "учиться не бояться смерти", пишет Sun. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240723/zaluzhnyy-1961361642.html
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в мире, лондон, англия, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, sun, нато
В мире, Лондон, Англия, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Sun, НАТО
СМИ: Залужный предупредил украинских военных о маленьких шансах выжить
Sun: Залужный призвал украинских военных учиться не бояться смерти