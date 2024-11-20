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Захарова назвала слова главы МИД Австрии о конфликте на Украине ложью - РИА Новости, 20.11.2024
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23:48 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zakharova-1984920754.html
Захарова назвала слова главы МИД Австрии о конфликте на Украине ложью
Захарова назвала слова главы МИД Австрии о конфликте на Украине ложью - РИА Новости, 20.11.2024
Захарова назвала слова главы МИД Австрии о конфликте на Украине ложью
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что конфликт на Украине... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:48
2024-11-20T23:48
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что конфликт на Украине длится тысячу лет. В среду Шалленберг в своем обращении к присутствующим на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене заявил, что они собрались в "очень печальную дату", будто бы "вчера прошла ровно тысяча лет с начала полномасштабного вторжения России на Украину". Российская спецоперация на Украине началась тысячу дней назад. "Ложью больше, ложью меньше - все привыкли", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241120/zaharova-1984764371.html
https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html
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в мире, россия, украина, австрия, мария захарова, александер шалленберг, нато
В мире, Россия, Украина, Австрия, Мария Захарова, Александер Шалленберг, НАТО
Захарова назвала слова главы МИД Австрии о конфликте на Украине ложью

Захарова назвала слова главы МИД Австрии о тысячелетнем конфликте ложью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что конфликт на Украине длится тысячу лет.
В среду Шалленберг в своем обращении к присутствующим на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене заявил, что они собрались в "очень печальную дату", будто бы "вчера прошла ровно тысяча лет с начала полномасштабного вторжения России на Украину". Российская спецоперация на Украине началась тысячу дней назад.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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"Ложью больше, ложью меньше - все привыкли", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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