Захарова обвинила Берлин в поставках технологий Киеву
Захарова: Берлин, продолжая поставки технологий Киеву, сеет хаос в Европе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Берлин не может навести порядок у себя, но в то же время продолжает поставки средств и технологий Украине, превращая жизнь на европейском континенте в ад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Руководитель полиции Берлина заявила буквально следующее о том, что полиция Берлина — столицы ФРГ - предупреждает евреев и гомосексуалистов не посещать районы Берлина, в которых находятся сочувствующие терроризму элементы арабского происхождения... То есть, получается, полиция Берлина прекрасно осведомлена, что в Берлине находятся террористические элементы, мало того - они ещё населяют целые районы, но вместо того, чтобы накрыть эти нехорошие места, полиция Берлина почему-то предупреждает только две группы населения", — сказала она в эфире радио "Sputnik".
"Получается, на то, чтобы навести порядок в Берлине у них нету возможности, нет средств, нет технологий, но при этом у них есть средства и технологии, которые они отправляют режиму Зеленского для того, чтобы превращать жизнь на европейском континенте во всё больший и больший ад, потому что они не могут не понимать, к чему приведёт продолжение эскалации", — добавила она.