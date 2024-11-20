https://ria.ru/20241120/zaharova-1984764371.html

Захарова обвинила Берлин в поставках технологий Киеву

Захарова обвинила Берлин в поставках технологий Киеву - РИА Новости, 20.11.2024

Захарова обвинила Берлин в поставках технологий Киеву

Берлин не может навести порядок у себя, но в то же время продолжает поставки средств и технологий Украине, превращая жизнь на европейском континенте в ад,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:31

2024-11-20T10:31

2024-11-20T10:45

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Берлин не может навести порядок у себя, но в то же время продолжает поставки средств и технологий Украине, превращая жизнь на европейском континенте в ад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Руководитель полиции Берлина заявила буквально следующее о том, что полиция Берлина — столицы ФРГ - предупреждает евреев и гомосексуалистов не посещать районы Берлина, в которых находятся сочувствующие терроризму элементы арабского происхождения... То есть, получается, полиция Берлина прекрасно осведомлена, что в Берлине находятся террористические элементы, мало того - они ещё населяют целые районы, но вместо того, чтобы накрыть эти нехорошие места, полиция Берлина почему-то предупреждает только две группы населения", — сказала она в эфире радио "Sputnik". "Получается, на то, чтобы навести порядок в Берлине у них нету возможности, нет средств, нет технологий, но при этом у них есть средства и технологии, которые они отправляют режиму Зеленского для того, чтобы превращать жизнь на европейском континенте во всё больший и больший ад, потому что они не могут не понимать, к чему приведёт продолжение эскалации", — добавила она.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984497626.html

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в мире, берлин (город), украина, россия, мария захарова