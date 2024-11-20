https://ria.ru/20241120/zadacha-1984898523.html

Патриарх Кирилл рассказал о своей главной задаче

Патриарх Кирилл рассказал о своей главной задаче - РИА Новости, 20.11.2024

Патриарх Кирилл рассказал о своей главной задаче

Патриарх не может делать что-то ради себя и своей выгоды, должен быть предан Богу, в противном случае Господь перестает помогать в этом служении, рассказал... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:48

2024-11-20T18:48

2024-11-20T18:48

религия

переделкино

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

религия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх не может делать что-то ради себя и своей выгоды, должен быть предан Богу, в противном случае Господь перестает помогать в этом служении, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино. Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 78 лет. "Как патриарх я осознаю ответственность за всю нашу Церковь. Господь есть глава Церкви, он ее ведет по историческому пути, но осуществляет он свою волю через людей. И патриарх тот, через кого в том числе должна осуществляться воля Божия. А чтобы было так, патриарх должен быть полностью предан Господу, никогда и ничего не делать ради себя и своей выгоды, полностью отдавать все свои силы служению. Если он так служит, то и Господь ему поспешествует. Если отступает от этого жизненного пути, то и Господь перестает оказывать свою помощь. Бог будет судить, как я прохожу эту часть своего жизненного пути, но чувствую руку Божию и благодарю Господа за все", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что жизненный путь лишь в какой-то мере зависит от самого человека. "Господь дает какие-то возможности каждому из нас: таланты, споспешествует получению образования, окружает по своей воле людьми, которые способны разделять с тобой твой жизненный путь. Вот эту милость Божию я на себе чувствую, а потому тем больше осознаю свою ответственность отвечать на эту милость Божию. Ответ должен заключаться в следующем - то, что я себе сказал, когда Господь призвал меня к патриаршему служению: "Отныне у тебя не должно быть ничего для себя и ради себя, вся твоя жизнь должна посвящаться служению Церкви", - рассказал ее глава. Он также поблагодарил всех, кто его поддерживает молитвенно и через совместную работу. "Еще раз всех вас сердечно благодарю - всю нашу Церковь, епископат, духовенство, монашествующих. Сердечно всех вас благодарю, дорогие владыки, отцы, братья и сестры; и да поможет нам Господь в единомыслии, мудрости, любви, чистоте проводить дни жизни нашей, беззаветно служа Церкви и укрепляя своими молитвами и трудами наше Отечество", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20241120/kirill-1984883620.html

https://ria.ru/20241118/suvorov-1984320628.html

https://ria.ru/20241031/nauka-1981181210.html

переделкино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

переделкино, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, религия